Ornella Muti in shorts a 65 anni su Instagram: è splendida

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Ornella Muti ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in giardino in shorts, camicia e foulard bianchi ed è semplicemente stupenda. A 65 anni l’attrice è in forma perfetta e non ha nulla da invidiare alle 20enni di oggi.

A dir la verità lo scatto è stato realizzato da sua figlia Naike Rivelli che si è dilettata a immortalare la Muti in posa da diva tra i fiori, mettendo in mostra le gambe toniche e senza difetti della mamma. A commento scrive: “Country girl. Artista Diva Mamma Umile lavoratrice da sempre !”.

E in effetti la foto ricorda Ornella ai tempi di Il bisbetico domato, il film del 1980, dove la Muti si improvvisa contadina per conquistare Elia, alias Adriano Celentano.

Naike è molto orgogliosa di sua mamma e spesso si diletta a immortalarla anche in momenti privati e intimi per esaltarne la bellezza senza tempo. Le due di certo si assomigliano molto e qualcuno nota su Instagram: “Buffo notare che i più non sanno riconoscere la Mamma da una Figlia… ciò vuol dire che entrambe hanno di che rallegrarsi. La Mamma perché oltre ad aver generato una Figlia altrettanto Bella… ha mantenuto intatta la sua Bellezza tanto da essere scambiata per sua Figlia… e la Figlia si potrà rallegrarsi del fatto che la sua Bellezza viene paragonata a quella della Madre”.

I fan di Ornella Muti sono letteralmente impazziti per questa foto e si precipitano a complimentarsi sul profilo social dell’attrice. “Bellissima” è l’aggettivo più usato per descriverla. Altri scrivono: “Passano gli anni ms resti sempre stupenda”.

A proposito del tempo che sembra non scorrere per lei, la Muti condivide anche uno scatto di quando giovanissima era in dolce attesa mentre praticava yoga. E scatta il commento: “La bellezza di questa donna è probabilmente irraggiungibile“.