Ornella Muti in rosso infiamma il Maurizio Costanzo Show

Ornella Muti, abito rosso da sogno al Maurizio Costanzo Show

Ornella Muti è stata tra le prime ospiti della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show e ha incantato con uno splendido abito rosso studio e telespettatori a giudicare anche dal successo di pubblico che avuto la trasmissione.

La prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2021 è andata in onda mercoledì 24 marzo su Canale 5 ed è stata un trionfo. Il programma giornalistico più famoso d’Italia, che va in tv da 39 anni, si è confermato leader della seconda serata. Merito anche della splendida Ornella Muti.

Il talk più longevo della TV dunque ha registrato il 14.4% di share, con punte del 20% sul pubblico femminile 45-54 anni, e 1.213.000 spettatori. Il direttore di rete, Giancarlo Scheri, è intervenuto per complimentarsi con Maurizio Costanzo: “Maurizio Costanzo è l’Uomo dei Record e la Bandiera di Canale 5. Autorevole. Geniale. Unico. Così come il suo Maurizio Costanzo Show, da ben 39 edizioni fiore all’occhiello dell’ammiraglia Mediaset. Grande, grandissimo Maurizio”.

Un successo condiviso coi moltissimi ospiti in studio che si sono sottoposti all’intervista “dell’uno contro tutti”, nuova formula scelta per l’edizione 2021 del Maurizio Costanzo Show, ovvero l’intervistato a centro palco si confronta con le domande di una serie di personaggi ospiti in studio (format che ha esordito sul palco del Teatro Parioli nel 1994, con protagonista lo straordinario attore, regista e drammaturgo Carmelo Bene).

Tra i partecipanti c’erano il Direttore de Il Mattino Federico Monga, i giornalisti e scrittori Giampiero Mughini, Francesco Borgonovo, e Claudia Fusani, la soprano Katia Ricciarelli, il volto del cinema italiano Ornella Muti e l’influencer trionfatore dell’ultima edizione del GF Vip Tommaso Zorzi che in altre circostanze si è lasciato sfuggire quando finirà l’Isola dei Famosi.

Ma è Ornella Muti a brillare in questo parterre, cui si sono aggiunti alcuni concorrenti dell’edizione appena passata del GF Vip come Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò, oltre alla regina dei salotti capitolini Marisela Federici e all’attrice Eva Grimaldi.

Classe 1956, l’attrice si è presentata in studio con un bellissimo abito rosso, dalle linee pulite, decisamente minimal, con scollo arrotondato molto profondo che mostra più del dovuto, lingerie nera compresa, maniche leggermente a sbuffo, bottoncini sul busto e gonna lunga fin oltre il ginocchio. A completare il look un collier scintillante e un paio di décolletée color cuoio. Semplicemente perfetta coi lunghi capelli lasciati ricadere sulle spalle.

Ornella Muti, che recentemente ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera il suo drammatico anno di Covid, con la sua eleganza e la sua bellezza ha conquistato tutto, aggiudicandosi il titolo di regina della serata.