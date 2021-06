Ornella Muti, bellezza senza tempo: torna in tv e incanta in azzurro

editato in: da

Ornella Muti, abito rosso da sogno al Maurizio Costanzo Show

Ornella Muti è sempre più bella, nonostante gli anni che passano: ospite in collegamento video nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, l’attrice ha lasciato tutti senza fiato sfoggiando un look da sogno, nei toni dell’azzurro e dell’oro. Una visione incantevole, che ci conferma ancora una volta quanto il suo splendore sia davvero senza tempo.

Per uno degli ultimi appuntamenti di questa fortunata stagione di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha voluto lasciare ampio spazio ad un anniversario speciale: il 15 giugno sarebbe stato il compleanno del grande Alberto Sordi, nato esattamente 101 anni fa. Per l’occasione, Rai1 ha dedicato la puntata dello show pomeridiano alla sua immortale figura. Tra gli ospiti che hanno ricordato l’attore romano, spicca proprio la splendida Ornella Muti, che è intervenuta in collegamento video dalla sua casa.

“Un uomo super accogliente, con lo sguardo di una dolcezza infinita, allegro, pieno di simpatia e amore” – ha rivelato la Muti – “Incontrare Alberto non era incontrare un dio, era incontrare uno di noi. Ed è per questo che lui è stato così grande, ha interpretato tutti gli italiani”. Ornella si è lasciata andare ad un dolcissimo omaggio a Sordi, con il quale aveva avuto modo di lavorare in un paio di film di grande successo. Ma ad attirare l’attenzione del pubblico è stata proprio l’attrice, che per questo suo ritorno in tv (seppure solamente in collegamento) ha scelto un look divino.

Ornella Muti ha saputo conquistare le telecamere con un lungo abito da sera di colore azzurro, con deliziosi disegni floreali nelle tonalità del beige e dell’oro. Dettagli graziosissimi come le maniche lunghe leggermente a palloncino, il profondo spacco laterale e la cintura color oro stretta in vita hanno reso l’outfit dell’attrice davvero incantevole. Il tempo per lei sembra non trascorrere mai: con un trucco leggero e i suoi occhiali ormai divenuti iconici, è una bellezza mozzafiato.

È stata sua figlia Naike Rivelli a condividere online qualche immagine della mamma ancor prima che andasse in onda a Oggi è un altro giorno, mostrando con orgoglio lo splendore di Ornella Muti. Mai come negli ultimi mesi, quando l’attrice è tornata a comparire in tv come ospite di vari programmi di successo, l’abbiamo vista così bella e in perfetta forma: i suoi 66 anni sono solamente un numero, che nulla sembra avere a che fare con la realtà che ci appare davanti agli occhi.