Orietta Berti eletta star dell’anno: la sua confessione

Il 2021 è stato un anno eccezionale per Orietta Berti. Dagli smisurati successi discografici alla rinnovata popolarità, la cantante di Cavriago classe 1943 non ha mai smesso di stare sotto i riflettori. Un simbolo della musica italiana e un talento smisurato.

Orietta Berti confessa la timidezza del suo esordio da cantante

Ogni volta che Orietta Berti si racconta in tv o sulle pagine di un giornale, la sensazione è sempre la stessa: in lei e nella sua carriera eccezionale, rivive l’immagine dell’Italia che ce l’ha fatta e che viene ripagata dei sacrifici di una vita spesa a dedicarsi anima e corpo alle proprie passioni. Il riferimento è ovviamente all’ondata di popolarità che ha investito una delle pioniere della musica leggera italiana, quest’anno protagonista delle classifiche insieme a Fedez e Achille Lauro.

In una recente intervista a Vanity Fair, Orietta Berti parte da lontano, dall’infanzia modesta in Emilia Romagna, terra che nonostante la celebrità non ha mai abbandonato, e ha raccontato di quando da bambina era considerata un maschiaccio e amava andare in bici per i campi. Appena adolescente, la Berti fu avviata alla carriera musicale per soddisfare le ambizioni del padre che voleva diventare un tenore, un desiderio lasciato cadere a causa delle difficili condizioni economiche della famiglia. Orietta era timidissima ma ben presto, con le lezioni di canto, trovò la sua strada.

Orietta Berti: una star nel 2021

Orietta Berti è stata indicata dalla rivista come simbolo del 2021, una donna forte che ha sempre fatto valere le sue scelte, cui non è mancato il successo e la fama, ma che ha continuato a vivere in una condizione di straordinaria normalità. La Berti è considerata un esempio per più di una generazione, quelle che è stata in grado di unire quest’anno grazie al suo talento che non si manifesta solo con l’arte musicale. La Berti è apprezzata anche per le sue scelte estetiche che esprimono sempre vitalità, gioia, uguaglianza ed inclusività, messaggi fondamentali in un anno che ha avuto momenti cupi dal punto di vista sociale. Con la sua genuinità Orietta Berti si è fatta amare ancora di più dimostrando come il fattore umano conti ancora tantissimo, soprattutto, nell’industria dello spettacolo.