Orietta Berti, il racconto dell’incidente domestico: “Ho una distorsione”

Nel pieno del successo per il singolo Mille, in radio con Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti è rimasta vittima di un incidente domestico. L’Usignolo di Cavriago si è raccontata a Mara Venier, che l’ha accolta nello studio di Domenica In, soffermandosi anche su quanto le è accaduto con l’adorato cane Otello.

“Dovevo portare Otello dal veterinario ma lui quando mi ha visto con il guinzaglio ha iniziato a correre ed io per corrergli dietro ho avuto una distorsione al piede”.

Mara Venier ha anche scherzato sulla condizione di entrambe, dal momento che anche la conduttrice sta attraversando un momento di difficoltà dal punto di vista della salute dopo l’operazione ai denti che le ha causato diversi problemi, arrivando a una paralisi facciale: “Siamo messe bene entrambe”.

Orietta Berti è un’ospite ricorrente di Domenica In, programma al quale ha partecipato diverse volte in questa stagione. L’occasione per il ritorno è stata quella legata alla presentazione del nuovo singolo Mille, che ha cantato con Achille Lauro e Fedez. Sul testo del brano, ha dichiarato: “Federico ha scritto la canzone proprio per me, ed io gli ho chiesto come cantarla, è allegra”.

Continuano le disavventure di salute di Orietta Berti, che a ottobre ha attraversato un brutto periodo a causa dell’infezione da Coronavirus. L’artista ha anche rischiato di non prendere parte al Festival di Sanremo 2021, nel quale ha gareggiato con Quando Ti Sei Innamorato, poiché non in forma con la voce.

Il decorso della malattia è però stato positivo e le ha permesso di tornare a cantare sul palco del Teatro Ariston, dal quale mancava da quasi 30 anni.

Superato il periodo di difficoltà, è approdata al Festival di Sanremo, divenendo la regina della kermesse e dei social. Virali gli outfit sfoggiati sul palco, che ha ripreso anche nel video del singolo Mille, con tutte le dichiarazioni divertenti che hanno conquistato anche il pubblico più giovane.

Per anni volto della tv, oltre che della musica, Orietta Berti è apprezzata per il suo carattere spontaneo e per la sua semplicità. Il Festival di Sanremo l’ha rilanciata al grande pubblico e l’ha fatta conoscere a quello dei social network.