Orietta Berti come coach a The Voice Senior 2: l’indiscrezione

La seconda edizione di The Voice Senior partirà dal 19 novembre 2021: c’è molto fermento, però, perché secondo alcune indiscrezioni Orietta Berti potrebbe essere la nuova coach (e sostituire la poltrona occupata da Al Bano e dalla figlia Jasmine Carrisi). La Berti è una di quelle personalità che spiccano, che hanno sempre brillato, sin dagli inizi della sua carriera: tutti amano Orietta, oggi più che mai – e non solo gli anziani che ricordano le sue canzoni.

Dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 – in gara con il brano “Quando ti sei innamorato” – fino alla canzone “Mille” in coppia con Fedez e Achille Lauro, la Berti si è affermata l’idolo di sempre anche alle nuove generazioni. E non potremmo che esserne più che felici. Non è solo uno dei nomi più importanti della musica italiana, ma è anche una Diva senza tempo. Umiltà, gentilezza e cordialità sono solo alcune delle sue qualità, e come dimenticare la simpatia?

L’indiscrezione è stata lanciata da TvBlog: dopo la popolarità ottenuta nel Festival di Sanremo 2021 (anche per le sue gag), la Berti è richiestissima. L’hanno invitata nei salotti delle trasmissioni domenicali, e da Mara Venier ha dato spettacolo con il ballo del ventaglio. Mille è decisamente la hit dell’estate del 2021, e tutti cantano il ritornello “labbra rosso Coca-Cola“.

Secondo altre indiscrezioni, la Berti era anche in lizza per Tale e Quale Show, dove invece avrebbe dovuto sostituire Vincenzo Salemme. Alla fine, sembra proprio che Orietta abbia optato per The Voice Senior: in qualità di coach, guiderà i talenti durante la gara del talent show, che prevede come vincita la pubblicazione di una canzone con una nota casa discografica. Si attende per il momento l’ufficialità della sua partecipazione.

Al timone di The Voice Senior 2 ci sarà naturalmente lei, Antonella Clerici. Orietta Berti dovrebbe invece affiancare come coach Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Secondo il palinsesto, The Voice Senior tornerà in onda venerdì 19 novembre 2021 su Rai 1. Avrà una durata complessiva di sei puntate: ne è stata prevista una in più rispetto all’edizione precedente, la prima in assoluto, che è stata acclamata da critica e ascolti. Lo spin-off di The Voice è un successo, e con Orietta Berti come coach, lo è certamente un po’ di più.