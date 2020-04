One World: Together at Home, in tv il concerto con Bocelli e Lady Gaga

editato in: da

Si chiama One World: Together at Home il grande concerto in tv con Lady Gaga e Andrea Bocelli. Un evento unico nel suo genere, una grandiosa reunion voluta da Lady Germanotta, che ospiterà star della musica come Paul McCartney, Eddie Vedder, Elton John, Celin Dion e Zucchero. L’obiettivo? Raccogliere fonti in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Lo spettacolo verrà trasmesso anche dalla Rai in diretta, mentre sarà in differita su altri canali. Il mega concerto è stato paragonato al Live 8 del 2005 e al Live Aid del 1985. La diretta è prevista nella notte fra sabato 18 e domenica 19 aprile dalle 1.45 di mattino con la conduzione di Fabio Canino ed Ema Stokholma. Ci saranno poi delle repliche la sera di domenica 19 aprile e lunedì 20 aprile. Negli Usa il live verrà condotto da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, celebri presentatori americani.

Il cast di One World: Together at Home prevede grandi nomi della musica, ma anche dello spettacolo. Ci saranno Idris Elba, David e Victoria Beckham, gli attori Samuel L Jackson e Matthew Mcconaughey. Fra i cantanti figurano: Adam Lambert, Andra Day, Andrea Bocelli, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Awkwafina, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Camila Cabello, Cassper Nyovest, Celine Dion, Charlie Puth, Chris Martin, Don Cheadle, Eason Chan, Christine And The Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Alicia Keys, Amy Poehler, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Delta Goodrem, Lizzo, Ll Cool J, Lola Lennox, Eddie Vedder, Ellen Degeneres, Ellie Goulding, Elton John, Erin Richards, Finneas, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi.

Previsti anche J Balvin, Jack Black, Kerry Washington, Kesha, Jack Johnson, Jacky Cheung, Jameela Jamil, James Mcavoy, Jason Segel, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lady Antebellum, Lily Tomlin, Lindsey Vonn, Luis Fonsi, Lupita Nyong’o, Lady Gaga, Jennifer Hudson, Jennifer Lopez, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lisa Mishra, Maluma, Maren Morris, Matt Bomer, Usher, Vishal Mishra, Zucchero, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, Oprah Winfrey.