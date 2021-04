Ogni Mattina, a rischio lo show di Adriana Volpe: potrebbe chiudere

editato in: da

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Ogni mattina si avvia verso la chiusura. Il morning show di Adriana Volpe aveva già subito delle modifiche, ma si fa sempre più palpabile il rischio che Tv8 decida di mettere un punto all’avventura televisiva della conduttrice. Ogni mattina va in onda da circa un anno e nel corso dei mesi più volte ha cambiato volto.

Inizialmente andava in onda dal lunedì al venerdì ogni mattina (appunto) per quattro ore, poi dopo Pasqua la rete ha deciso di ridurle a sole due ore. Come se non bastasse è stato cambiato anche il contenuto del format che in un primo momento era a metà tra informazione e intrattenimento, scegliendo di privilegiare quest’ultimo a discapito delle news e dell’attualità. Tanto da tagliare fuori Alessio Viola, dapprima co-conduttore insieme alla Volpe.

Proprio la padrona di casa aveva annunciato le ultime novità con un post sul suo profilo Instagram, che però non faceva minimamente riferimento a possibili problemi del morning show. La conduttrice in quell’occasione si era limitata ad aggiornare i fan sulla riduzione delle ore di diretta, rassicurandoli sui contenuti.

Sembra però che questo cambio di rotta non sia bastato e Ogni Mattina rischia seriamente di chiudere i battenti. Secondo le indiscrezioni riportate sulla rivista Diva e Donna, il programma avrebbe registrato risultati insoddisfacenti, motivo per il quale Tv8 potrebbe decidere di interromperlo e non rinnovarlo per la prossima stagione. Anche TvBlog aveva parlato di ascolti molto bassi, affermando che proprio a causa di essi il programma aveva subito delle importanti variazioni. Mentre le voci continuano a rincorrersi, pare che la Volpe resterà al timone di Ogni Mattina fino al mese di maggio, non di più.

Indiscrezioni, nessuna conferma o smentita né da parte della rete né dalla padrona di casa. Come accade in molte situazioni simili, non è detta l’ultima parola e il morning show della Volpe potrebbe essere risparmiato e tornare nella nuova stagione televisiva, magari con qualche ulteriore “aggiustamento”. Intanto i fan continuano a sostenere la loro beniamina, una Adriana che non ha mai smesso di impegnarsi con tutto il cuore e tutte le energie nel suo lavoro. Una conduttrice dalla grande esperienza che vive la sua vita professionale con grande passione. E questo gli affezionati fan lo sanno bene.