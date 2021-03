Ogni Mattina, novità per Adriana Volpe: il programma si dimezza

editato in: da

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Ogni Mattina cambia ancora: il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8 dopo Pasqua si dimezzerà, e andrà in onda, sempre dal lunedì al venerdì, per sole due ore a fronte delle attuali quattro, a partire come di consueto dalle 9.45.

Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha annunciato le novità del morning show, aggiornando i fan sulle modifiche del programma: “Sono felice di darvi la notizia che, dopo l’impresa epica di questi nove mesi di quattro ore di diretta quotidiana, Ogni Mattina da grande contenitore si trasforma in format! Saremo in diretta per due ore e saranno dense di contenuti, con la stessa leggerezza e qualità di sempre”.

A gennaio la trasmissione di Tv8 aveva già subito delle variazioni: aveva cambiato linea editoriale, puntando più sull’intrattenimento che sull’informazione. Al timone del programma infatti è rimasta solo Adriana Volpe, mentre Alessio Viola, che ha condotto il programma insieme alla collega fino a dicembre, ha preso un’altra strada. Per lui è in cantiere un nuovo progetto in prima serata, che dovrebbe partire a breve sempre sulla stessa rete.

Ogni Mattina ha messo al centro più le storie che le notizie, e nel corso dei mesi ha guadagnato l’ex iena Cristiano Pasca, che racconta l’attualità in maniera irriverente, e l’esperto web Lorenzo Farina, che ogni giorno apre una finestra sul mondo social. Accanto alla Volpe poi c’è anche Giovanni Ciacci con le sue immancabili pagelle.

Le novità introdotte finora però sembrano non aver prodotto i risultati sperati: secondo quanto annunciato da TvBlog pare che il morning show continui a registrare ascolti poco soddisfacenti, e che addirittura potrebbe chiudere a giugno concludendo la stagione, senza rinnovare il progetto per l’anno a venire.

Nonostante questo Adriana Volpe è amatissima, come dimostrano i commenti dei suoi fan su Instagram, sempre pronti a sostenerla e a dimostrarle il loro affetto. Il destino di Ogni Mattina è incerto ma la conduttrice ha sempre voluto puntare più in alto, come aveva svelato al Corriere: “Mi considero una maratoneta: ho iniziato la mia carriera di conduttrice all’alba, con Mattino in famiglia, poi sono approdata al mezzogiorno con Mezzogiorno in famiglia, adesso vado in onda per quattro ore, fino al primo pomeriggio… quatta-quatta, quando sarò più avanti con l’età, magari arriverò al preserale… sperando di non essere troppo incartapecorita”.