Ogni Mattina, ascolti flop: parla Adriana Volpe

Adriana Volpe commenta gli ascolti di Ogni Mattina e risponde a chi parla di flop. La showgirl dopo la fine del GF Vip ha dato una svolta alla sua carriera gettandosi in una nuova avventura. Insieme ad Alessio Viola ha accettato di condurre il contenitore quotidiano in onda su TV8. Una grande sfida che la conduttrice ha raccolto con entusiasmo. Sin dalle prime puntate però le critiche non sono mancate e ora che lo show è arrivato alla puntata numero 100 qualcuno ha iniziato a parlare di flop.

Per celebrare la 100esima puntata di Ogni Mattina, Adriana Volpe ha pubblicato su Instagram un post. “Siamo arrivati a 100 puntate grazie a Voi – ha scritto -. Voglio anche ringraziare tutta la mia squadra: Alessio, gli autori, regista, redazione, sartoria, reparto trucco, operatori, redattori, fonici, inviati e tutti coloro che mi regalano un sorriso prima della diretta. Un grazie speciale a Marco Profeta che è partito con me in questa avventura, allontanandosi da Roma e dal suo studio… per me… per Amicizia quella con la A maiuscola”.

Fra i tanti commenti entusiastici anche quelli di un follower che ha parlato di “ascolti disastrosi”. Adriana Volpe non si è tirata indietro e ha risposto prontamente: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno. Lì riceveremo le pagelle”. La conduttrice infatti ha evidenziato un problema che potrebbe aver influito negli ascolti: le difficoltà a livello di trasmissione del canale. Le frequenze di Tv8, Cielo e Sky Tg24 infatti sono state modificate, per questo è richiesta la risintonizzazione della tv per vedere questi canali.

Ogni Mattina è partito dal 30 giugno e va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 9.45 alle 12 e dalle 12.35 alle 14. Nei primi giorni di programmazione aveva registrato circa 100 mila spettatori e uno share dell’1%, nelle ultime settimane gli ascolti sarebbero calati ulteriormente probabilmente, come ha spiegato la Volpe, a causa dei problemi di frequenza. La showgirl infatti è positiva, certa di aver dato il massimo e solo a giugno sarà possibile capire se i telespettatori hanno premiato o meno il suo impegno.