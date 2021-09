Oggi è un altro giorno, Serena Bortone salta la diretta: rinviata la prima puntata

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

L’attesissimo ritorno di Serena Bortone, ancora una volta alla guida del suo fortunato show Oggi è un altro giorno, è stato rimandato: la trasmissione di Rai1, pronta per una nuova stagione ricca di sorprese, avrebbe dovuto debuttare lunedì 13 settembre 2021, ma non è andata in onda.

Gli affezionati telespettatori della Bortone avranno avuto sicuramente una brutta sorpresa, nel veder slittare l’esordio del tanto acclamato programma che ci terrà compagnia nel daytime di questo autunno che si avvicina. Proprio come accaduto ad UnoMattina e ad altri show della rete ammiraglia Rai, anche Oggi è un altro giorno si è dovuto fermare. Il motivo? Alcune agitazioni sindacali hanno portato scompiglio all’interno del palinsesto dell’emittente, proprio nelle ore in cui avrebbe dovuto avere inizio la nuova stagione autunnale.

Un annuncio, trasmesso su tutte le reti Rai nel corso della mattinata, ha avvisato il pubblico di possibili improvvise variazioni nella programmazione della giornata. Cosa che si è effettivamente verificata con, ad esempio, la sostituzione di Agorà con un film. Ma solo poco fa, a ridosso dell’orario previsto per la messa in onda della prima puntata di Oggi è un altro giorno, abbiamo scoperto del suo rinvio. Al suo posto, come anche Serena Bortone ha spiegato tra le sue storie di Instagram, si è optato per un appuntamento speciale dedicato ai momenti più belli della scorsa stagione, con tante interviste e ricordi emozionanti.

Slitta dunque l’esordio della Bortone, che sarà protagonista del pomeriggio di martedì 14 settembre – anche questa notizia è stata annunciata dalla stessa conduttrice, così come dal profilo social ufficiale di Oggi è un altro giorno. I telespettatori non dovranno attendere ancora molto per scoprire tutte le novità di questa seconda stagione, che a quanto pare saranno moltissime. A partire dagli ospiti: nelle prossime settimane, tante star si susseguiranno in studio, per raccontarsi senza filtri e regalare bellissime emozioni al pubblico.

Dovrebbero esserci delle sorprese anche sul fronte degli “affetti stabili” che arricchiscono ogni puntata. Accanto a Gigliola Cinquetti, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Memo Remigi arriveranno altre personalità del panorama dello spettacolo italiano. E, secondo quanto rivelato nei giorni scorsi da Serena Bortone, è in arrivo un nuovo spazio dedicato interamente a Romina Carrisi – su cui, tuttavia, non si è voluta sbilanciare ulteriormente.