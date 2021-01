Oggi è un altro giorno, Serena Bortone positiva al Covid conduce da casa

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Anche Serena Bortone è risultata positiva al Coronavirus, dopo uno dei molti tamponi di controllo che effettua con frequenza a causa del suo lavoro in televisione. La conduttrice lo ha rivelato sui social, e ha spiegato di essere pronta ad andare avanti con Oggi è un altro giorno.

Poche ore fa, Serena Bortone ha scritto su Twitter un breve messaggio per informare tutti i suoi fan di quello che sta accadendo: “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò Oggi è un altro giorno. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su Rai1″. Poche parole con le quali la conduttrice ha rassicurato tutti coloro che la seguono, dicendo di non aver manifestato sintomi della malattia e di non voler rinunciare alla sua trasmissione.

Quella che deve affrontare è una sfida difficile: oltre alla preoccupazione per la sua salute, dal punto di vista professionale la Bortone ha un compito da portare avanti. Oggi è un altro giorno si è rivelato uno show di grande successo, molto amato dai telespettatori. Nel suo salottino su Rai1 accoglie sempre ospiti molto interessanti, portando a casa interviste che conquistano il pubblico. Ed è per questo che Serena ha deciso di non fermarsi, pur con tutte le complicazioni del caso.

D’altronde, non è la prima a portarsi il lavoro a casa: ormai alcuni mesi fa Carlo Conti, impegnato con l’ultima edizione di Tale e Quale Show, si è trovato positivo al Coronavirus e ha preferito continuare a condurre la sua trasmissione – anche se in un secondo momento è stato costretto a lasciare il posto ai suoi collaboratori, a causa dell’improvviso ricovero in ospedale. Serena non si è dunque arresa, ed è tornata in tv in collegamento video.

Giovedì 14 gennaio è andata in onda la prima puntata con questa nuova modalità di conduzione: la Bortone ha potuto contare sul supporto di Gigi Marzullo, che si è prestato a fare da padrone di casa in studio. “Sono una ragazza fortunata perché per ora sto bene, mi posso permettere di sorridere” – ha spiegato, prima di dare il via al nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno. Nelle prossime settimane, probabilmente, rimarrà in isolamento per evitare di diffondere il contagio, ma lo show non si fermerà.

Nel corso della puntata odierna, ospite della trasmissione è stata Stefania Sandrelli. La bravissima attrice, accolta in studio da Marzullo, si è raccontata a tutto tondo, ripercorrendo la sua brillante carriera sin dagli esordi. E si è lasciata andare a qualche dettaglio in più sulla sua vita privata: con grande emozione ha parlato della relazione avuta con Gino Paoli, quando lei era ancora giovanissima. Dal loro amore è nata Amanda, la primogenita della Sandrelli che le ha dato due splendidi nipoti, Rocco e Francisco. Proprio il maggiore è stato protagonista di una dolce sorpresa per Stefania, con un videomessaggio a lei dedicato.