Oggi è un altro giorno: scontro in diretta fra Vittoria Schisano e Serena Bortone

editato in: da

Chi è Vittoria Schisano, la concorrente di Ballando con le Stelle

Serena Bortone ha accolto in studio Vittoria Schisano, ospite del suo show Oggi è un altro giorno, per una lunga intervista che ha toccato temi molto delicati. Ma nel corso dell’appuntamento l’attrice è rimasta infastidita da una clip, che ha dato il via ad uno scontro in diretta.

Vittoria Schisano, reduce da una bellissima esperienza a Ballando con le Stelle, non ha mai esitato nel raccontare il suo passato e il difficile percorso che l’ha condotta ad essere la splendida donna di oggi, una persona finalmente risolta che ha trovato la sua strada, pur dovendo affrontare numerosi ostacoli. Vuole essere un esempio per i tanti che non hanno il coraggio di vivere la loro vita alla luce del sole, di combattere per dar voce alla loro più intima verità. E nel salottino di Oggi è un altro giorno è tornata a parlare del lungo cammino che ha alle spalle.

L’intervista ha affrontato naturalmente molti altri argomenti, tra cui il suo meraviglioso rapporto con Donato, l’uomo di cui Vittoria è profondamente innamorata. “Aspetto solo che lui si inginocchi e mi chieda di sposarlo” – aveva rivelato qualche giorno fa, ospite a Domenica In. Subito dopo aver parlato del suo partner, la Schisano ha visto una clip che non è stata di suo gradimento. Si tratta di uno spezzone del film Tutto Tutto Niente Niente, con Antonio Albanese, nel quale interpreta un ruolo che non le piace ricordare.

“È una cosa che mi disturba, in tutta onestà. Abbiamo parlato del mio compagno, del mio futuro: che bisogno c’era di mettere questa clip?” – ha affermato l’attrice – “All’autrice con cui ho fatto l’intervista avevo chiesto di andare avanti, di non restare sempre nel ruolo di Vittoria che prima era Giuseppe, perché non se ne può più”. La Bortone ha subito preso le difese del suo staff, poi ha spiegato che il suo intento era quello di rivivere tutto il percorso della Schisano, affrontando temi del suo passato, del presente e del futuro: “Mi dispiace che tu te la prenda”.

“Credo sia voyeurismo televisivo, questo” – ha insistito l’attrice, cercando di far capire l’imbarazzo provato davanti al filmato in questione – “Quando si invita una persona bisogna metterla a proprio agio. È un film che è stato fatto sette anni fa, anzi lo ha fatto Giuseppe con le extension, visto che esteticamente siamo molto diversi. Ho fatto altri film, ho vinto dei premi e non capisco perché prendere quella clip”.

Serena Bortone ha dunque cercato di chiudere l’argomento: “Questo è un tipo d’intervista che faccio con tutti, se non l’hai capito me ne dispiaccio, ma non è il caso di attaccare il programma per questo”. Quindi ha invitato la Schisano ad andare allo specchio, avvertendola però che anche in quel caso avrebbero parlato del suo passato. Seppure in un’atmosfera ormai un po’ tesa, l’intervista è andata avanti con tanti bei ricordi della famiglia di Vittoria, prima dei saluti finali.