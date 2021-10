Oggi è un altro giorno, salta la puntata del 18 ottobre: perché non va in onda

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Brutte notizie per i fan di Oggi è un altro giorno: il programma condotto da Serena Bortone, che dà spazio alle storie e alle emozioni dei personaggi più amati del panorama televisivo nostrano e non solo, salterà la diretta del 18 ottobre.

Il palinsesto della rete ammiraglia infatti ha subito dei cambiamenti: al posto dell’amatissima trasmissione di Rai 1 andrà in onda la soap opera Il Paradiso delle Signore, per lasciare poi spazio alla politica.

Oggi è un altro giorno, perché non va in onda

Il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì alle 14 subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg 1, non andrà in onda.

Solo per la giornata del 18 ottobre Oggi è un altro giorno lascerà spazio alla politica, per seguire le elezioni comunali che hanno coinvolto 65 comuni del territorio nazionale.

Al suo posto andrà in onda – anticipando di due ore l’orario di programmazione – la puntata odierna della soap opera Il Paradiso delle Signore, e a seguire, attorno alle 14.50, la linea passerà allo Speciale Tg 1, interamente dedicato alle Elezioni Amministrative e ai turni di ballottaggio, tra affluenze, scrutini e risultati delle votazioni.

Come durante il primo turno del 3 e 4 ottobre, la Rai ha deciso di apportare dei cambiamenti nel suo palinsesto e di annullare la trasmissione di Serena Bortone per dare spazio allo speciale e aggiornare i cittadini sul proseguimento delle votazioni.

Lo Speciale dedicato alle elezioni andrà in onda fino alle 17.30, quando inizierà La vita in diretta di Alberto Matano.

Oggi è un altro giorno, quando torna

I fan della Bortone e del suo contenitore pomeridiano possono stare tranquilli: sui canali social del programma di Rai 1 si può infatti leggere che presto la trasmissione tornerà alla sua programmazione ordinaria.

“Oggi è un altro giorno questo pomeriggio non andrà in onda per lo Speciale Tg1 elezioni amministrative. Ci vediamo domani come sempre con Serena Bortone alle 14.00 su Rai1 e RaiPlay”: l’appuntamento con lo show è quindi per domani, martedì 19 ottobre, come sempre alle 14. La conduttrice tornerà a occupare il primo pomeriggio di Rai 1 con i suoi ospiti raccontando storie e affrontando anche temi di grande attualità.