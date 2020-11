Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone sospeso per Covid

editato in: da

Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, è stato sospeso per Covid. Lo show pomeridiano non andrà in onda il 4 novembre dopo che una persona, che era presente in studio qualche giorno fa, è risultata positiva. Secondo quanto svelato da TvBlog tutta la produzione della trasmissione, compresa la conduttrice, è in quarantena. Con molta probabilità il cast dello show Rai dovrà attendere le prossime ore per scoprire i risultati dei tamponi e decidere quando riprenderanno le registrazioni.

Cambia così il palinsesto Rai. L’azienda di viale Mazzini su Twitter ha annunciato che alle 14 andrà in onda Il paradiso delle signore. Dopo potrebbe esserci una puntata di Techetecheté – non ancora confermata – dedicata a Gigi Proietti. L’attore romano è scomparso pochi giorni fa, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nel cuore del pubblico che l’ha sempre amato. I funerali di Proietti si terranno il 5 novembre e si potranno seguire in televisione grazie a una puntata speciale di UnoMattina. Verso le 15 andrà invece in onda l’appuntamento con il TG1 dedicato alle elezioni americane e allo scontro fra Biden e Trump. A condurre sarà Francesco Giorgino che lascerà poi spazio a Il Paradiso delle signore e La Vita in diretta.

Non è la prima volta che Serena Bortone deve affrontare uno stop del suo programma a causa del Coronavirus. Già un mese fa Oggi è un altro giorno aveva fatto i conti con il virus dopo che l’inviato Valerio Scarponi era stato contagiato. Lo speaker aveva raccontato su Instragram di essere stato contagiato, condividendo con i follower le preoccupazioni legate alla quarantena: “Sono sereno fino a un certo punto. Mi aspettano quattordici giorni di quarantena, vediamo quello che succederà. Nonostante io abbia utilizzato sempre dispositivi di protezione, gel, distanze e quant’altro, alla fine se ti deve toccare ti tocca. Speriamo bene”.

Nell’ultima puntata del suo show, Serena Bortone aveva ospitato in studio Ornella Muti. La grande attrice si era raccontata con estrema sincerità, svelando di aver vissuto un periodo difficile, segnato dalla morte della madre e del genero Andrea, compagno della figlia Carolina Fachinetti.