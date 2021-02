Oggi è un altro giorno, Peppino di Capri si racconta: la moglie Giuliana e i figli

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Serena Bortone ha chiuso una nuova settimana televisiva con una puntata davvero speciale di Oggi è un altro giorno: questa volta, ospite del suo show su Rai1 è stato nientemeno che Peppino di Capri. L’artista, suonando il suo pianoforte, ci ha regalato momenti di grande emozione e qualche lacrimuccia.

Una carriera incredibile, accanto ad alcuni dei nomi più famosi del jetset internazionale: Peppino di Capri ha iniziato a cantare quando era solo un bambino, e il suo talento è stato ben presto evidente agli occhi di tutti. Nel corso dei decenni ha segnato la storia della musica italiana, con successi come Champagne e la splendida canzone Roberta – che ha intonato nello studio di Oggi è un altro giorno in una versione inedita dedicata alla Bortone.

Dopo aver ripercorso i suoi anni più brillanti, Peppino si è accomodato allo specchio per affrontare temi più personali. E guardando le immagini di sua moglie Giuliana Gagliardi, che si è spenta nel luglio 2019 a causa di una malattia inguaribile, non ha potuto fare a meno di commuoversi. L’artista ha distolto lo sguardo, a riprova dell’immenso dolore che ancora prova per la terribile perdita che ha vissuto meno di due anni fa, ma ha approfittato dell’occasione per ricordare sua moglie.

“Ricominciare a vivere è molto difficile, stavamo insieme da 50 anni” – ha rivelato Peppino di Capri. I due si erano conosciuti nel 1970, anno in cui il cantante ha avuto il suo primo figlio Igor da un’altra donna – Roberta Stoppa – con la quale il matrimonio era ormai agli sgoccioli. “Lei era una biologa” – ha raccontato, ripensando ai loro primi momenti insieme – “Da giovane avevamo una comitiva di amici, a furia di frequentarsi, sai quelle cose che nascono e piano piano prendono corpo… Poi è durata un bel po’”.

Superare un lutto così grave non è facile, e Peppino ha passato un periodo particolarmente delicato: “Ora vivo solo, sono sei mesi che non esco di casa. Se non fosse per mio figlio che mi ordina di scendere giù per fare due passi… Sto facendo fatica. Ogni tanto la televisione mi dà una mano, soprattutto la notte quando mi tornano in mente vecchi pensieri”. E all’idea di poter trovare qualcun’altra con cui dividere la sua vita, ha ammesso: “Non ci sono altri amori all’orizzonte, non li trovi mica dietro l’angolo degli amori così”.

Dopo una parentesi così toccante, Peppino di Capri ha ritrovato il sorriso ascoltando un dolcissimo videomessaggio di suo figlio. Sono proprio i suoi affetti più cari ad averlo aiutato ad andare avanti: “Ho tre figli maschi, però ho due nipoti femmine e un maschietto appena arrivato”. Dal primo matrimonio, come abbiamo già detto, l’artista ha avuto il primogenito Igor, da Giuliana ha invece avuto Edoardo e Dario. “Con loro ho cercato di recuperare tutto quello che non ho avuto in termini di affetto” – ha rivelato, ricordando come i suoi genitori fossero invece stati molto severi – “Da bambino bastava uno sguardo di papà per fulminarmi“.