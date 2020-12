Nancy Brilli a Oggi è un altro giorno: toccante racconto sulla morte della madre

editato in: da

Nancy Brilli: attrice coraggiosa, madre e donna

Serena Bortone ospita a Oggi è un altro giorno Nancy Brilli. Sono molti gli argomenti toccati durante l’intervista, alcuni dei quali davvero molto delicati, come la morte della madre che ha perso quando aveva solo 10 anni, ma anche il percorso interiore che l’ha fatta diventare la donna che è e il rapporto col figlio Francesco e il ricordo di Gigi Proietti a un mese dalla sua scomparsa.

Nancy Brilli arriva in studio con un look rosa che le sta un incanto: golf a girocollo, pantaloni color confetto, simbolo del potere delle donne. Non a caso, lo indossano le teste coronate come Letizia di Spagna e Kate Middleton.

A dir la verità, come ci svela nelle Stories di Instagram la stessa attrice, la sua mise è quasi improvvisata: “Intanto, tra soffitti che crollano e giornate impicciate, ho dimenticato di preparare un outfit per l’intervista”. E prosegue: “Vabbè trovo qualcosa di semplice”. Il suo look semplice si rivela di gran classe e Nancy incanta in tv, merito anche degli accessori ricercatissimi, come la cintura viola o le décolletée multi-color.

Nancy Brilli dalla Bortone torna a parlare della morte della madre. Un tumore al pancreas se l’è portata via dopo 6 mesi, quando l’attrice era una bimba. Nancy descrive l’ultimo incontro con la mamma: “Ho visto un corpo magrissimo, pesava 36 chili, con le mani curatissime e i capelli molto. Mi rimase impresso perché quello era il corpo di una persona anoressica”.

Il dolore per la scomparsa della madre si accompagna a una famiglia che non l’ha protetta in quel frangente. In particolare, la nonna, una persona molto rigida a cui però l’attrice è rimasta accanto negli ultimi momenti della sua vita, per sottolineare anche che non è stata lei a volersi allontanare.

L’intervista commuove il pubblico di Oggi è un altro giorno. Per altro Nancy Brilli ricordò la madre anche ospite di Diaco a Io e te.

Classe 1964, Nancy Brilli è stata sposata con il collega Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo un incontro sul set di Due fratelli, in seguito ha vissuto una relazione con Ivano Fossati. Dal 1997 al 2002 è stata sposata con Luca Manfredi, figlio del grande Nino, da cui ha avuto Francesco. Fra gli amori della sua vita anche Roy De Vita, chirurgo estetico che ha amato per ben 15 anni.