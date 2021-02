Oggi è un altro giorno, Mita Medici e la sua storia d’amore con Califano

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Continua la settimana televisiva di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano in onda su Rai1. Questa volta, Serena Bortone ha accolto nel suo studio la splendida Mita Medici: grandissima cantante e attrice, si è raccontata a tutto tondo e ha parlato della sua famosa storia d’amore con Franco Califano.

La sua carriera ha avuto inizio quando era ancora giovanissima, vincendo il titolo di Miss Teenager Italiana al Piper Club, storico locale di Roma. Proprio lì, Mita Medici ha trovato la notorietà: il suo nome è ancora citato accanto a quello di altri grandi artisti quali Patty Pravo, che con lei condivise all’epoca il soprannome di “ragazza del Piper”. Dei suoi successi si è parlato molto, ma anche della sua vita privata. In particolare, della sua love story più famosa, quella con il cantante Franco Califano – che si è spento nel 2013.

“Califano sapeva corteggiare, aveva sempre un pensiero” – ha svelato Mita, raccontando un lato inedito del grande artista – “Siamo stati bene e ci siamo divertiti, era veramente un gentiluomo“. Quando i due si sono conosciuti, per la Medici è stato impossibile non innamorarsi. Tanto che, ad un certo punto, hanno deciso di fare un grande passo: “Siamo andati a vivere insieme, quindi ci fu anche un po’ uno scandalo”. Lei, ancora molto giovane (non era ancora passato il ’68, ha ricordato alla Bortone), non ha esitato nell’accettare di condividere con Franco Califano la sua vita quotidiana.

Però, le cose non sono andate per il verso giusto. “Siamo stati insieme 3 anni, non tantissimo ma fu un periodo intenso” – ha ammesso Mita, spiegando poi cosa è accaduto quando tra di loro le cose finirono – “Quando lo lasciai, andò da mia madre a chiederle aiuto per riconquistarmi”. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, la cantante ha inoltre deciso di raccontare come mai questa relazione così solida si è rapidamente esaurita: “L’avevo lasciato io perché c’era stato un fraintendimento. Mi aveva detto una bugia”.

Stando alle parole di Mita Medici, all’epoca Califano le aveva spiegato di dover partire per un viaggio, ma poi lei lo aveva visto assieme ad una sua amica in un locale di Roma, dove tra l’altro andavano sempre insieme. “Sono tornata a casa, ho preso le mie cose e me ne sono andata” – ha concluso. E adesso? In questo momento, non c’è alcun amore speciale nella sua vita, ma il desiderio è molto forte.

“Oggi mi voglio innamorare” ha annunciato a Serena Bortone – “Vorrei un uomo divertente, sicuro di sé. Deve avere una sua vita strutturata, così che le sue passioni si mescolino con le mie”. Mita ha le idee ben chiare, e chissà che la persona giusta non arrivi proprio in questa seconda fase della sua vita.