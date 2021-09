Oggi è un altro giorno, Milly Carlucci in diretta: “Remigi nel cast di Ballando”

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Non poteva esserci debutto migliore, per la nuova edizione di Oggi è un altro giorno: lo show pomeridiano di Rai1 è partito alla grande, con tanti ospiti d’eccezione e una breve incursione telefonica che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di Milly Carlucci, che ci ha regalato una notizia speciale.

Serena Bortone ha dato inizio alla sua seconda stagione di Oggi è un altro giorno, dopo il disguido che aveva obbligato lo slittamento della puntata d’esordio. In studio con lei ci sono stati Giuliana De Sio e Alessandro Haber, che hanno raccontato il loro grande amore tra momenti felici e delusioni che la vita ha posto loro davanti. Proprio al termine della loro intervista, la conduttrice ha annunciato una sorpresa. In collegamento telefonico è intervenuta Milly Carlucci, che ha lavorato a stretto contatto con la De Sio nel corso di una passata edizione di Ballando con le Stelle.

La Carlucci si è voluta complimentare con lei ancora una volta per quell’esperienza incredibile, durante la quale l’attrice ha dimostrato una grinta pazzesca. Tanto che è stata insignita della coppa di concorrente più eroica nella storia di Ballando: “Venivo massacrata puntualmente ad ogni puntata, ma mi rimettevo in piedi e ricominciavo a sudare tutta la settimana. È stato un gioco di resilienza” – ha spiegato Giuliana De Sio.

Ma Milly ha fatto capolino nel corso della prima puntata di Oggi è un altro giorno anche per fare un annuncio inatteso. Come ben sappiamo, il cast della sua nuova edizione di Ballando con le Stelle è ancora tutto da definire: i primi due concorrenti ufficiali sono Morgan e Al Bano, ma sono ancora molte le sorprese che possiamo attenderci. Una di queste è arrivata ai microfoni di Serena Bortone, quando la Carlucci ha chiesto di poter parlare con Memo Remigi.

Il cantante è ormai dalla scorsa stagione ospite fisso di Oggi è un altro giorno, seduto al suo pianoforte per intonare grandi successi e far emozionare il pubblico. Ma la Bortone dovrà fare a meno di lui per un po’: Memo è infatti ufficialmente uno dei nuovi concorrenti di Ballando, pronto a tuffarsi in un’avventura incredibile con l’entusiasmo di un bambino. “Questa era un’esperienza che desideravo molto fare, perché vista l’età che ho vorrei essere il portabandiera di tutti i miei coetanei. Vorrei che anche loro non rimangano seduti sul divano, ma si alzino in piedi e ballino, perché la vita regala loro ancora tante cose come le sta regalando a me” – ha rivelato Remigi.