Oggi è un altro giorno, Luca Argentero papà: “Io, campione di cambio del pannolino”

Luca Argentero e Cristina Marino, dall’incontro sul set alla figlia Nina: storia di un amore

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, il fortunato show di Serena Bortone. Tra i molti ospiti della nuova puntata, è intervenuto anche Luca Argentero: in collegamento video, l’attore si è lasciato andare a tenere confessioni sulla sua vita privata.

In occasione dell’ultima puntata della fiction Doc – Nelle tue mani, che lo ha visto protagonista, Luca Argentero ha raccontato la sua esperienza sul set e ha svelato qualche dettaglio sull’attesissima seconda stagione (che, a quanto pare, ci sarà). Si vociferava infatti che, nei nuovi episodi, verrà affrontato il tema del Covid: “È una serie che vive di contemporaneità, quindi ignorare l’argomento sarebbe sbagliato” – ha spiegato l’attore – “Non so in che modo verrà trattato, ma trovo che sia giusto raccontarlo”.

Ma l’intervista ha portato a galla alcune curiosità sulla vita privata di Argentero. In particolare sul suo ruolo di papà con la piccola Nina Speranza, che tra qualche giorno compirà i suoi primi 6 mesi di vita: “Sei mesi di insonnia” – ha rivelato Luca, sorridendo. “Però va tutto molto bene, anzi, sono quasi contento di vivere questo momento di lentezza sistemica per godermi di più la mia famiglia“.

Serena Bortone, che da sempre promuove una visione della famiglia meno permeata di stereotipi, ha voluto sapere dall’attore quale fosse la sua routine con la figlioletta. E abbiamo così scoperto che Luca Argentero è un papà che si è sempre dato da fare, sin dai primi giorni dopo la nascita di Nina: “Io sono campione europeo di cambio del pannolino e vicecampione italiano di pera grattugiata”.

D’altronde, che fosse perdutamente innamorato della sua piccina lo avevamo già capito, ammirando le bellissime foto che nel corso dei mesi ha pubblicato su Instagram, accompagnate da splendide parole d’amore. La sua vita, al momento, si divide tra la famiglia e l’altra sua grande passione, quello per la terra. Cristina Marino, la sua compagna, aveva svelato il volto inedito di Luca proprio mostrandoci come l’attore si impegnasse nell’orto durante il suo tempo libero.

“Questa è la stagione della spremitura delle olive, ho fatto un olio buonissimo” – ha svelato ai microfoni di Oggi è un altro giorno – “Quella della terra è una passione ereditata dalla famiglia, ci tengo molto”. E prima di interrompere il collegamento, la Bortone ha curiosato sulla vita sentimentale di Argentero, chiedendogli del matrimonio con Cristina: “Ci sposeremo spero presto, quando si potrà fare una festa, perché a me piace festeggiare. Sarebbe bello farlo circondati da un po’ di affetto”.