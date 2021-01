Oggi è un altro giorno, Francesca Fialdini si racconta: “Il mio cuore è occupato”

editato in: da

Si rinnova, come di consueto, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno: la trasmissione pomeridiana di Serena Bortone accoglie sempre nel suo studio ospiti molto interessanti, e stavolta è stato il turno della bravissima giornalista e conduttrice Francesca Fialdini, che si è sbilanciata un po’ sulla sua vita privata.

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, la giornalista si è raccontata a tutto tondo. Da sempre molto attenta per quel che riguarda la propria privacy, ha rivelato i motivi per cui non ha mai amato parlare in pubblico della sua sfera più intima: “La riservatezza è una forma d’amore, è un modo per proteggere le persone che fanno parte della tua vita e non hanno scelto come te un ruolo pubblico. C’è anche un fatto culturale, siamo sempre state misurate nel tempo in base al tipo di partner che avevamo a fianco. Ma noi siamo a prescindere dalla persona con cui ci accompagniamo. Io sono io, con chi sto non mi dà un valore aggiunto né mi toglie qualcosa”.

Tuttavia, dopo aver spiegato con cura l’importanza che l’essere riservata ha nella sua quotidianità, Francesca Fialdini si è sbottonata un pochino, rivelando qualche dettaglio sulla sua vita privata: “Il mio cuore è occupato. In realtà il mio cuore è sempre stato molto occupato, amo tanto e sono tanto amata, ma sono anche altamente selettiva. Nella mia vita ci sono solo le persone che dimostrano di volerci davvero stare”.

La Fialdini è da molto tempo legata al suo compagno, sulla cui identità ha però sempre preferito mantenere il massimo riserbo – sebbene si sia molto parlato di un certo Milo, odontoiatra di Lecco. Finora, inoltre, non ha avuto figli: lei stessa, in altre interviste, aveva affrontato la questione rivelando di sentirsi una donna pienamente realizzata anche nel caso in cui non dovesse riuscire a realizzare il suo desiderio di maternità.

Nel salottino della Bortone, poi, la giornalista ha ripercorso un po’ la sua carriera e ha avuto l’occasione di rivivere alcuni dei momenti più emozionanti della sua vita professionale. Come ad esempio la telefonata in diretta ricevuta da Papa Francesco per il 30esimo anniversario di UnoMattina: “Un’emozione incredibile ancora oggi, ogni volta che rivedo questo momento. Dieci minuti prima, l’allora direttore di Rai1 ci chiamò e ci disse che sarebbe potuto accadere. Ed effettivamente successe. Furono momenti straordinari“.