Oggi è un altro giorno, Isoardi: “Guardando me e Raimondo mi sono innamorata”

Si è appena conclusa la sua incredibile esperienza a Ballando con le Stelle, sebbene in maniera un po’ rocambolesca, ed Elisa Isoardi ha deciso di confidare le sue emozioni nel salottino di Oggi è un altro giorno, tornando a parlare anche del suo rapporto con Raimondo Todaro.

Intervistata da Serena Bortone, la splendida Elisa Isoardi ha subito fatto chiarezza su alcune indiscrezioni che stavano circolando già da diverse ore, in merito al gesto di stizza che, secondo alcuni, avrebbe compiuto a causa del suo quarto posto a Ballando. Si vociferava infatti che l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco avesse scaraventato a terra la medaglia, arrabbiata per non essere riuscita ad ottenere un posizionamento migliore in classifica

“La medaglia è a casa, ed è una medaglia che mi porterò nel cuore per tutta la vita. Come posso essermi arrabbiata? Ballando mi ha dato tantissimo, mi ha dato tutto” – ha rivelato la Isoardi, con una splendida luce negli occhi. L’emozione è ancora tanta, nonostante la finale sia ormai alle spalle. Sono molte le difficoltà che lei e Raimondo hanno dovuto affrontare nel corso di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci, ma non si sono mai arresi e hanno conquistato il pubblico – sebbene l’ultima puntata non abbia dato loro la soddisfazione che speravano.

Proprio sul legame tra Elisa e Raimondo si è molto parlato: il loro grande affiatamento ha subito fatto sognare i fan, e in molti si sono chiesti se tra i due fosse nato un amore. “Di definitivo non c’è niente” – ha rivelato la Isoardi – “Per ora posso dire che eravamo una coppia di cui, guardando i filmati, mi sono innamorata anche io. Perché c’è tanto bisogno d’amore. Guardando me e Raimondo dall’esterno ci si innamora”.

E sul loro splendido rapporto, ha confessato: “C’è stato feeling ma molto, molto rispetto. Con tutto quello che c’è successo s’è creata una bellissima amicizia, di condivisione e di supporto”. Ma quando la Bortone ha chiesto se Elisa ha intenzione di continuare a frequentarlo, lei ha sviato la risposta: “Prima mi aggiusto la caviglia e lui il piede, però continuiamo a sentirci“. Ai fan non resta dunque che sperare in un legame che potrebbe consolidarsi ancora di più ora che Ballando con le Stelle è arrivato al termine, e magari trasformarsi in qualcos’altro.