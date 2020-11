Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi e la finale di Ballando: “Io e Todaro siamo pronti”

editato in: da

Ballando con le Stelle, aspettando la finale: chi sono le coppie che si giocano la vittoria

Mancano pochi giorni alla finale di Ballando con le Stelle, e senza alcun dubbio Elisa Isoardi è una delle protagoniste più attese in pista, soprattutto dopo le molte disavventure che ha dovuto affrontare. Ospite di Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha raccontato qualcosa della sua esperienza.

Elisa, in collegamento video con il salottino di Serena Bortone, ha commentato l’ultima puntata di Ballando, quella che finalmente l’ha vista tornare ad esibirsi al fianco di Raimondo Todaro in un paso doble che ha infiammato lo studio. Assente da parecchi giorni a causa della sua caviglia infortunata, la Isoardi ha fatto il suo ingresso in scena in maniera trionfale nel corso del ripescaggio, e i giudici l’hanno premiata con l’accesso alla finale dello show condotto da Milly Carlucci.

“Sono strafelice di essere in finale, è stato un regalo da parte di Ballando” – ha rivelato Elisa Isoardi. E a quanto pare ha già iniziato le prove per giocarsi la sua ultima chance di vincere questa edizione così ricca di colpi di scena: “Io e Raimondo Todaro abbiamo già fatto il piano della settimana, saranno doppie sale fino a venerdì. Prepariamo tutti i balli e incrociamo le dita”. Sarà una gara davvero difficile, visto il livello degli altri concorrenti, ma dopo tutto ciò che hanno affrontato siamo sicuri che Elisa e Raimondo sapranno dare del loro meglio.

Nel corso dell’intervista con la Bortone, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha affrontato anche altri argomenti. Si è parlato delle splendide performance di Gilles Rocca e Daniele Scardina, che nell’ultima puntata di Ballando si sono esibiti assieme alle loro mamme: “È stato uno dei momenti più emozionanti, ho pianto dall’inizio alla fine” – ha ammesso Elisa – “Missione compiuta per noi donne, che dopo tanti anni finalmente abbiamo creato una generazione di uomini in grado di parlare di sentimenti”.

Le domande si sono fatte poi più personali: Serena Bortone ha cercato di indagare sulla vita privata della Isoardi, chiedendole come stesse vivendo un eventuale desiderio di maternità. Impagabile la risposta di Elisa, che guardandosi attorno ha finto di cercare quel desiderio che, evidentemente, al momento non prova. D’altronde, a quanto pare sul fronte sentimentale non ci sono novità. Sebbene per molti il feeling tra lei e Raimondo Todaro sulla pista da ballo possa trasformarsi in una splendida storia d’amore, al momento entrambi hanno rivelato di provare solo un forte legame.

Mentre, in tema di passate relazioni, si è parlato del confronto che a volte i fidanzati tendono a fare tra la partner e la propria mamma: “Mi è capitato, ma la competizione finisce quando la fidanzata è intelligente da poter capire la mamma e confrontarsi con lei” – ha spiegato la Isoardi. “Diventa una cosa bellissima, una complicità talmente grande che il fidanzato quasi scompare” – ha concluso ridendo.