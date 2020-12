Oggi è un altro giorno, Alberto Matano si confessa su Mara Venier

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Alberto Matano è stato l’ultimo ospite dell’anno di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1. Il giornalista si è lasciato andare a molte confessioni sorprendenti, nel corso della lunga intervista, e ha raccontato aneddoti interessanti sulla sua vita privata e professionale.

L’amatissimo conduttore de La Vita in Diretta ha ripercorso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e, ancor prima, la sua infanzia trascorsa a Catanzaro, sua città d’origine alla quale è legato da un rapporto ambivalente: “Quand’ero al liceo ho capito che sarei andato via e non sarei più tornato. Ero felice di cominciare una vita nuova, così come sono felice di tornare quando vado in famiglia”. È in Calabria, infatti, che Alberto Matano ha vissuto la sua giovinezza, sotto l’ala protettrice di una mamma forse un po’ “ingombrante”, ma che non ha mai fatto mancare affetto ai suoi figli.

Marisa Fagà è infatti stata sempre una personalità di spicco nella sfera politica locale, una sindacalista impegnata in mille attività: “Noi figli abbiamo capito come si viveva con una mamma dinamica e un papà che spesso sopperiva. C’è stato anche uno scambio di ruoli molto importante. Una famiglia dove le passioni sono state sempre alimentate. Mi hanno trasmesso l’importanza di amare e condividere, ma anche di inseguire i miei sogni“.

Poi Alberto ha spiccato il volo e, a Roma, ha dato il via alla sua carriera giornalistica. Nel salottino di Oggi è un altro giorno, non ha potuto fare a meno di ricordare alcuni dei momenti più divertenti provenienti dal suo passato, come ad esempio il siparietto a Photoshow che ha visto protagoniste anche la stessa Serena Bortone e la splendida Loretta Goggi. Nel corso della sua attività da giornalista e conduttore, Matano ha avuto modo di lavorare accanto a grandi donne dello spettacolo, ed è proprio riferendosi ad alcune di loro che ha rivelato qualche dettaglio interessante.

A partire da Mara Venier, alla quale è legato da un rapporto davvero speciale: “È un’amica quotidiana, ci sentiamo e ci raccontiamo le nostre cose, se abbiamo un problema di qualsiasi natura lo condividiamo. È diventata per me un riferimento, con la sua esperienza e la sua saggezza. Lei mi dà sempre il suo punto di vista e viceversa, anche io cerco sempre di dare il mio contributo a lei”. Un’amicizia splendida, che va ben oltre la semplice collaborazione professionale: “Ci manca molto non poterci vedere, di solito durante le feste facciamo almeno un brindisi, ma quest’anno niente” – ha rivelato Matano.

Infine, un pensiero anche a Milly Carlucci, che l’ha voluto nel suo show di successo Ballando con le Stelle: la conduttrice ha infatti lasciato un messaggio speciale per Alberto Matano, congratulandosi per i suoi successi e chiedendo al pubblico se non potrebbe essere lui uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato, che presto tornerà in televisione con la seconda edizione. “L’anno scorso era una fake news, quest’anno vedremo. A questo punto tutto può succedere, io non posso dire nulla”.