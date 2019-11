La nuova vita da mamma di Fiammetta Cicogna: consigli e segreti su Instagram

editato in: da

Fiammetta Cicogna si gode la nuova vita da mamma dopo la nascita delle gemellina Gaia e Gioia. Lo scorso 5 settembre l’attrice e conduttrice ha dato alla luce le sue piccole e oggi non potrebbe essere più felice. Dopo aver vissuto per qualche mese a Ibiza, è tornata in Italia, e su Instagram racconta le sue giornate fatte di passeggiate con le piccole, poppate e tanto amore.

Da tempo Fiammetta è legata all’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann che le ha regalato le due gemelle, nate proprio il giorno del suo compleanno. Su Instagram la Cicogna ha svelato di aver partorito a Ibiza per regalare aria pulita e serenità alle piccole nei primi mesi di vita. “Ho pensato di regalare alle mie figlie i primi mesi di vita in aria pura” ha spiegato.

Le gemelline sono venute alla luce con un cesareo dopo alcune complicanze durante il parto naturale. “Ho provato l’esperienza del parto naturale per 36 ore – ha confessato la Cicogna -, poi la piccola era girata male con la testa e ho dovuto fare un cesareo d’urgenza”.

Per fortuna tutto è andato per il meglio e Fiammetta non smette di coccolare le sue bambine. Carl Hirschmann la aiuta, ma a volte la fatica si fa sentire. “Sono distrutta – ha confessato l’attrice -, ma sì, le allatto tutte e due”. Le piccole si chiamano Gioia e Gaia. “Gaia perché è il primo ovetto che ho visto – ha spiegato ai follower di Instagram -, quindi la prima, come la Dea della Terra. Gioia perché la mia mamma mi chiama così da quando sono bambina”.

La 31enne ha vissuto con grande naturalezza e senza stress la gravidanza gemellare, rimanendo sempre in forma e curando molto l’alimentazione. A pochi mesi dal parto Fiammetta è già tornata in perfetta forma e su Instagram sfoggia di nuovo un fisico longilineo. Con il pancione, ha spiegato, pesava 72 kg, mentre ora la bilancia segna circa 60 kg.