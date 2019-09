Chi è Nunzia De Girolamo, la moglie del Ministro Francesco Boccia

editato in: da

Chi è Nunzia De Girolamo, concorrente di Ballando con le Stelle

Ex politica e star della tv, Nunzia De Girolamo è la moglie del Ministro Francesco Boccia.

Classe 1975, Nunzia è originaria di Benevento ed è un’ex deputata di Forza Italia. Per un anno è stata Ministro delle Politiche Agricole per il Popolo delle Libertà, in seguito, dopo la sua mancata candidatura, ha deciso di lasciare il mondo della politica.

Avvocatessa e figlia di un noto professionista, la De Girolamo nel 2007 ha iniziato la sua avventura in politica, terminata dieci anni dopo. Oggi lavora nel mondo dello spettacolo, come opinionista di Non è l’Arena di Massimo Giletti, mentre Milly Carlucci l’ha voluta nel cast di Ballando con Le Stelle.

Nella vita privata ha fatto molto discutere il suo matrimonio con Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, rivale di Forza Italia. I due sono convolati a nozze nel 2011 dopo un colpo di fulmine e un anno dopo Nunzia è diventata mamma della piccola Gea. Economista e politico in carriera, Boccia ha altri due figli, nati dalla relazione con Benedetta Rizzo. A unire i politici, come ha svelato lei stessa, un piatto di ziti al pomodoro.

Pungente e molto divertente Nunzia De Girolamo ha raccontato il suo rapporto con il marito in una lunga intervista a Le Belve di Francesca Fagnani. “Mi dà fastidio essere presa in giro – aveva confessato – e che lui possa pensare di prendermi per i fondelli o che io non me ne accorga. Nel rapporto di coppia lui non è sincero – aveva aggiunto -. Sa come lo chiamiamo io e mia figlia? ‘Bugiardone’. Nel rapporto di coppia eh, poi nella vita invece…”.

Il giorno del giuramento del nuovo governo, Nunzia ha accompagnato il marito per sostenerlo in questo momento importante. “Sono contenta perché penso che mio marito sia un uomo che merita questo ruolo – ha detto sorridendo a giornalisti – e farà bene indipendentemente dalle idee diverse”.