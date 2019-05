Nozze Pamela Prati, catering da 17mila euro: mai pagati

editato in: da

Il mistero sulle nozze di Pamela Prati si infittisce arricchendosi di nuovi dettagli e retroscena. L’ultimo riguarda il catering da 17mila euro che non sarebbe mai stato pagato.

A svelarlo Pasquale Mazzei, socio della Roland’s Social & Business Catering, un’azienda specializzata in catering contattata dalla Prati e dalle due agenti. Secondo quanto svelato dal settimanale Oggi, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, avrebbero preso accordi con la società che si occupa di matrimoni ed eventi per preparare il buffet delle nozze, previste a Villa Pazzi al Parugiano, vicino Prato.

“Sono stato contattato subito dopo Pasqua – ha spiegato il titolare della ditta -, dalla wedding planner Consuelo Di Figlia. Poi il 25 aprile ho incontrato la signora Prati, accompagnata dalla sua agente Eliana”. Mazzei ha raccontato di aver concordato con le agenti e con la showgirl sarda il menù delle nozze, ma di aver compreso subito che qualcosa non andava.

“Con lei abbiamo concordato il menù, per 60 invitati – ha ricordato -: risotto all’astice, bisque di crostacei, fagottino ripieno con melanzane e burrata, branzino al cartoccio. Ha anche ordinato una torta monumentale a quattro piani. Ho capito che c’era qualcosa che non andava il giorno stesso dell’incontro – ha aggiunto -. Dicevano di sì a tutte le mie proposte, non è normale”.

L’uomo ha affermato al settimanale Oggi di aver richiesto una caparra per il buffet, ma di aver ricevuto solamente mail di scuse e risposte piuttosto evasive. “Ci hanno inviato una mail il 9 maggio, il giorno dopo la data fissata per le nozze. Nella mail – ha svelato -, ci dicono che la data è stata annullata. E concludono: non appena avremo notizie della futura data delle nozze, sarà nostra premura comunicarvela”.

Il ristoratore Mazzei si unisce agli altri commercianti, dal fioraio alla proprietaria della location, che avevano preso accordi con Pamela Prati e il suo staff, senza però ricevere nessun compenso. Per ora nè la showgirl sarda che le sue agenti hanno fornito ulteriori spiegazioni, continuando ad affermare che il matrimonio ci sarà, ma solamente in forma strettamente privata e lontano dalle telecamere.