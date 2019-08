Notte della Taranta, Belen supera le critiche e stupisce

editato in: da

Belen Rodriguez super le critiche dopo la Notte della Taranta e stupisce con un messaggio su Instagram.

La showgirl argentina e Stefano De Martino hanno guidato lo show dedicato alla tradizione salentina, causano qualche polemica. La coppia non ha convinto del tutto il pubblico fra gaffe e qualche problema tecnico. Più volte Belen non ha capito se era inquadrata o meno, poi si è dimenticata di presentare Elisa.

Non solo, i due, che inizialmente erano stati annunciati come conduttori, hanno invece trascorso la serata dietro le quinte per annunciare gli artisti, mentre a condurre la serata è stato Gino Castaldo, giornalista e critico musicale. I telespettatori non hanno apprezzato nemmeno le tenerezze che i coniugi – tornati insieme da poco – si sono scambiati di fronte alle telecamere.

“Notte della Taranta rovinata”, “Che c’azzeccano Belen Rodriguez e De Martino?”; “Come distruggere la cultura popolare musicale”, “Che bisogno c’era di questi due?”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter e Instagram durante la messa in onda dello show.

L’attesa per il debutto per la coppia di conduttori era molto alta, ma Belen e Stefano sembrano aver deluso le aspettative. Potranno rifarsi al Festival di Castrocaro, che condurranno insieme ad alcuni grandi artisti, fra cui Paola Perego e Simona Ventura.

Nel frattempo la Rodriguez è tornata a Ibiza per riabbracciare la famiglia e il piccolo Santiago. Le critiche non sembrano aver scalfito la showgirl che, al contrario, ha scritto un messaggio sulle Stories di Instagram che ha sorpreso tutti. Terminato il programma la modella argentina ha ringraziato il Salento e la sua gente.

“È stata un’emozione unica, terra meravigliosa la vostra – ha scritto -. Grazie ancora! #lanottedellataranta #puglia”. La felicità degli ultimi mesi e la serenità raggiunta sembrano aver reso Belen immune dalle critiche e dalle cattiverie, nei suoi pensieri ora c’è spazio solo per il marito e l’amatissimo figlio.