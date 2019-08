Notte della Taranta, Belen e De Martino non convincono fra gaffe, problemi e critiche

editato in: da

Quest’anno la Notte della Taranta era particolarmente attesa soprattutto grazie alla presenza di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sul palco.

Un appuntamento speciale, che celebra la tradizione salentina e che è andato in onda sulla Rai, presentato dalla coppia più amata di Instagram, tornata insieme di recente e più innamorata che mai. Alla fine però le cose sono andate molto diversamente e in tanti sono rimasti delusi dall’intervento di Belen e Stefano.

Prima di tutto perché, nonostante fossero attesi in prima fila, i due sono rimasti dietro le quinte, mentre a presentare lo show ci ha pensato il giornalista Gino Castaldo. A Belen e Stefano invece è stato dato il compito di annunciare i vari cantanti che hanno preso parte alla manifestazione di Melpignano.

Complice l’emozione o le grandi aspettative, la coppia di presentatori non è stata immune da gaffe e problemi audio. Più di una volta Belen non ha capito se era inquadrata o meno a causa dei problemi di audio, in seguito i due innamorati si sono dimenticati di presentare Elisa, che è stata annunciata solo a metà esibizione.

A complicare le cose anche la scarsa intesa con Gino Castaldo che non è sfuggita i telespettatori. Sui social in tanti hanno criticato il debutto alla conduzione della coppia.

“Come rovinare La notte della Taranta? – ha scritto qualcuno -. Ingaggiando Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che c’azzeccano? Non se ne sentiva il bisogno. Peccato“. “Imbarazzanti le cavolate che sparano Belen e De Martino – si legge ancora -, da mettersi le mani nei capelli”. Infine un utente ha scritto: “Ma dopo 10 anni di conduzione è mai possibile che la Rodriguez non abbia ancora imparato a presentare? Se ci aggiungiamo De Martino il disastro è completo”.

Insomma, sembra che per Belen e Stefano non ci sia stata una “buona la prima”, complice forse l’emozione e l’idea di trovarsi di fronte a un test. I due avranno modo di rifarsi (e convincere i telespettatori) molto presto, quando condurranno il Festival di Castrocaro, affiancati da Simona Ventura, che sarà nella giuria.