Non sono una signora, Loredana Bertè conquista tutti con la sua anima rock

Loredana Bertè, 70 anni rock: carriera, amori, look indimenticabili

Dopo la gloriosa ospitata a Sanremo 2021, Loredana Bertè diventa regina per una notte su Rai 1 con lo show a lei interamente dedicato. Erano in tanti ad aspettare questa serata di musica, dopo l’annuncio ufficiale avvenuto proprio sul palco dell’Ariston. Una serata speciale dal titolo Non sono una signora e condotta da Alberto Matano.

Tra i primi amici a salire sul palco per cantare insieme a Loredana è arrivato Zucchero, che si è messo subito in gioco con uno splendido duetto. Loredana è apparsa in splendida forma con l’immagine a cui ci ha abituato negli ultimi tempi: capelli blu, vestiti cortissimi a mostrare le gambe toniche e attitudine rock. Il palco si è trasformato in un grande Luna Park insieme ai ballerini della trasmissione per intonare uno dei suoi successi più recenti e poi accogliere Marcella Bella per cantare insieme In alto mare. Presenti anche Giusy Ferreri e, a sorpresa, Asia Argento per interpretare la splendida Amici non ne ho.

Lei è la mia mamma rock. La più grande di tutti.

Queste le parole di Asia, visibilmente emozionata nello stare di fianco a un’icona della musica. L’anima di Loredana è rock, dipinta anno dopo anno a seguito di una carriera incredibile, dove ne ha viste di tutti i colori. Con Alberto Matano al timone della trasmissione c’è stato spazio anche per raccontare diversi aneddoti sulla vita della Bertè: ad esempio in tanti non sanno che, dopo numerosi viaggi in Jamaica (terra lontana da cui si è sentita sempre attirata), è stata proprio Loredana a portare il reggae in Italia. La canzone simbolo di questo genere musicale nel nostro Paese è proprio la sua E la luna bussò: un successo incredibile del 1979 che non soffre affatto gli anni che passano, in grado di far ballare ancora i fan, e non solo.

Tra gli amici presenti per duettare con Loredana sono arrivati anche Clementino e Gaetano Curreri degli Stadio. Classe 1950, di Loredana Bertè non ci si stanca mai e una serata a lei dedicata è il giusto tributo a una vera e propria signora della musica, anche sei lei signora non si è mai sentita.