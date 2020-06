Noemi: prima foto a tema estate. E mostra una forma perfetta

editato in: da

Noemi ci ha preso gusto. Ringalluzzita dalla perfetta forma fisica ritrovata e dalla miriade di compllimenti ricevuti sui social dai fan, dopo la pubblicazione di alcune foto in tenuta sportiva, la cantante ci riprova postando una foto in bikini.

“Prima foto a tema estate” scrive Noemi, scherzando sul fatto che la location non è la spiaggia ma una vigna. Ma a colpire i follower non è il contesto quanto l’incredibile dimagrimento della cantante, che sfoggia una silhouette invidiabile.

Il segreto della sua dieta è in realtà una particolare forma di allenamento, il “metodo Tabata”come spiega lei stessa. Si tratta di un allenamento particolare sviluppato nel 1996 dal dott. Tabata che prevede esercizi con la massima intensità per circa 20 secondi, eseguiti 8 volte con 10 secondi di pausa. Il metodo Tabata prevede l’allenamento per 5 giorni a settimana in un periodo di un mese e mezzo e promette risultati sorprendenti.