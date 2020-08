Noemi, mai così in forma e raggiante: la sua estate felice

editato in: da

Mens sana in corpore sano. E mai come nel caso di Noemi vale, in questo periodo, il detto. La cantante che grazie al Metodo Tabata ha perso i chili in eccesso e ritrovato la giusta armonia con il proprio corpo, documenta sui social la sua estate libera e felice.

Il particolare allenamento di Noemi, sviluppato nel 1996 dal dott. Tabata prevede esercizi con la massima intensità per circa 20 secondi, eseguiti 8 volte con 10 secondi di pausa. Il tutto per 5 giorni a settimana in un periodo di un mese e mezzo.

Ad accompagnare i suoi allenamenti, Noemi ha associato un’alimentazione particolarmente equilibrata, che le permette di assumere circa 1200 calorie al giorno.

Allenamento e alimentazione hanno dato risultati sorprendenti e Noemi li esibisce orgogliosa su Instagram guadagnandosi il plauso e i complimenti di fan e colleghi.

Intanto la canatnte si prepara anche a tornare sulle scene: il suo ritorno discografico, fissato per la primavera del 2020, a causa dell’emergenza Covid-19 era irrimediabilmente slittato. Ma la stessa cantante ha svelato al proprio pubblico social che un nuovo singolo dovrebbe uscire il prossimo autunno. E a seguire l’album.