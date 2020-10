Nina Zilli positiva, l’annuncio su Instagram: “Forse preso a una cena”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Su Instagram, Nina Zilli svela di essere risultata positiva al Coronavirus e prova a usare l’arma dell’ironia per superare un momento molto difficile per tutti. “Oggi sono Cleopatra – ha scritto su Instagram -. Servono sempre un po’ di autoironia e figaggine indotta da una app, quando la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo. Mi metto nel mio ‘sarcofago’ e aspetto la prossima reincarnazione”.

Nelle Stories, Nina, che si aggiunge alla lunga lista di vip che hanno contratto il virus, ha raccontato quanto accaduto: “Ho il Covid – ha spiegato -. Negli ultimi 5 giorni: 2 tamponi negativi, 1 sierologico negativo. E dopo un’ora dal sierologico negativo…mi è venuta la febbre”. L’artista ha spiegato di essere in isolamento e non ha nascosto la sua rabbia per aver contratto il virus. Nina ha spiegato di aver seguito tutte le precauzioni e di essersi sottoposta a continui controlli, ma questo non è bastato. “Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia, ancor prima di me. Sappiate che non ha funzionato”, ha detto. La cantante ha poi parlato di una cena dove potrebbe aver contratto la malattia. “Tutto il ristorante era senza mascherina. Perché quando si mangia…ecco […] Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure, va oltre il nostro controllo”.

Nina Zilli ha poi rassicurato i fan. “Sto bene – ha confessato al Corriere della Sera -, la febbre se n’è andata ma non sento più i sapori (che per me che sono amante della buona cucina è una cosa un po’ triste). I sintomi sono proprio quelli che senti ripetere in tv […] Tutti noi abbiamo dei genitori, dei nonni. Io ho addirittura la bisnonna, sono stata molto attenta. Mi sono messa a fare tutti i calcoli, avevo fatto talmente tanti test – anche inutili dal punto di vista medico, perché dicono di farli solo quando hai i sintomi – ma alla fine me lo sono preso”. La cantante ha inoltre chiarito le sue frasi sul contagio durante una cena: “Le mie parole in alcuni casi sono state completamente travisate – ha concluso la cantante parlando del Covid-19 -: quello che credo, e che ci ripetono costantemente, è che bisogna evitare di andare in posti affollati e creare assembramenti. È un dovere da cittadini, e anche buonsenso, in questo momento delicato in cui i contagi stanno risalendo in modo esponenziale”.