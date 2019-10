Nina Moric scomparsa da Instagram: spunta uno strano messaggio

editato in: da

Che fine ha fatto Nina Moric? La modella è scomparsa da settimane da Instagram e nelle Stories spunta uno strano messaggio. L’ex moglie di Fabrizio Corona è da sempre molto attiva sui social dove condivide pensieri, video e foto che raccontano le sue giornate, fra gli impegni professionali e l’amore per il figlio Carlos.

Da qualche tempo però qualcosa è cambiato e Nina è scomparsa da Instagram. L’ultimo post pubblicato dalla showgirl risale allo scorso 3 settembre. Si tratta di un intenso primo piano accompagnato dalla scritta: “Dream a dream and what you see will be…”, ossia “Sogna un sogno e quello che vedi sarà”. Parole che fanno pensare a nuovi progetti, ma anche a un cambiamento profondo nella vita della modella.

Da quando l’ex marito è tornato in carcere, la Moric si è allontanata sempre di più dai social, postando solo ogni tanto qualche foto. Ha trascorso una lunga vacanza a Zanzibar insieme al figlio Carlos e al compagno Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore napoletano è tornato nella sua vita dopo le liti scoppiate durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Anche Luigi non posta scatti dal 26 agosto. L’ultimo lo ritrae abbracciato a Nina Moric al chiaro di luna, con la frase: “E se si potesse vivere così per sempre?”. L’assenza della showgirl da Instagram ha scatenato la curiosità, ma soprattutto la preoccupazione dei fan. In molti le hanno scritto per avere sue notizie senza però ricevere alcuna risposta.

“Ma che succede… Tutto bene?”, “Ma non posti più?”, “Dove sei?”: sono solo alcuni dei commenti comparsi sul suo profilo. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa. Nelle Stories di Instagram infatti è apparso un messaggio molto particolare.

“5 tecniche per il lavaggio del cervello: isolamento, controllo, incertezza, ripetizione, manipolazione emotiva” si legge nel post a cui la modella ha aggiunto anche due frasi che sembrano indicare a chi è rivolto. La prima è: “Cara nonnina…” e la seconda recita: “Devi rendere pubblica la tua sofferenza, farne parlare la gente quando si tratta dei nostri figli!”.

Un messaggio che potrebbe essere rivolto a Gabriella Corona, la madre di Fabrizio a cui in passato era stato affidato Carlos Maria. La Moric spesso si era scontrata con la suocera, accusandola di aver allontanato il figlio da lei, ma di recente le due si erano riappacificate. Per ora non è chiaro cosa sia successo e Nina non ha voluto spiegare cosa significhi il messaggio.