Nina Moric, il rimprovero al figlio Carlos: “Torna ad essere quello che eri”

editato in: da

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

Nina Moric, attraverso i suoi canali social, si è mostrata particolarmente infastidita e preoccupata per i comportamenti assunti dal figlio Carlos Maria, da poco diciottenne. Se, nei giorni scorsi, si è lasciata andare a degli attacchi al vetriolo nei confronti Fabrizio Corona, padre del ragazzo, adesso ha deciso di parlare proprio al suo primogenito, rimproverandolo aspramente.

Nina non ha dubbi: Carlos è una persona estremamente dolce, educata e sensibile. Alcuni suoi recenti comportamenti, resi pubblici attraverso delle stories su Instagram, hanno, però, sollevato l’indignazione degli utenti del web, stupiti per alcune parole particolarmente offensive pronunciate dal neo-diciottenne. La showgirl, così, è intervenuta con un monito per il figlio:

Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, chiedo scusa. […] Credetemi, non è in lui.

Parole dure, che sono quelle di una madre dispiaciuta per le recenti azioni del figlio. La Moric, così, si è voluta scusare con quanti si siano sentiti offesi dalle parole di Carlos, sottolineando che non è quello il tipo di educazione da lei impartita in questi anni e di non riconoscere più in lui lo stesso ragazzo che, fino a poco tempo fa, le leggeva e argomentava saggi di filosofia.

Nina Moric è poi tornata a parlare direttamente al figlio, attualmente in compagnia del padre Fabrizio Corona, chiedendogli di tornare quello che era una volta e di abbandonare ogni comportamento aggressivo:

Carlos, da te ho imparato che nella vita la bontà, il perdono e la mitezza sono i veri dardi di luce per sconfiggere ogni male… questa aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torna ad essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso.

Le dichiarazioni di Nina Moric, così, vanno ad aggiungersi alle accuse lanciate a Fabrizio Corona. La showgirl, infatti, ha affermato che per l’ex marito, Carlos rappresenterebbe solo un modo per fare più soldi. Nonostante la sua volontà, inoltre, non sarebbe riuscita a condividere nessun momento di vacanza con il figlio, proprio a causa delle intromissioni del padre.

Se Nina si è lasciata andare a commenti pubblici, nessuna risposta arriva da parte di Fabrizio Corona e di Carlos Maria. I tre riusciranno a trovare un punto di incontro?