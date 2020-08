Nina Moric replica a Fabrizio Corona: “Spero Carlos non rimarrà deluso”

editato in: da

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

Nina Moric replica a Fabrizio Corona dopo l’intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha parlato di Carlos, ma anche della loro storia d’amore. Il figlio della ex coppia ha da poco compiuto 18 anni e il regalo più bello è stato vedere la famiglia riunita. Dopo anni di lotte e di lontananza l’ex re dei paparazzi e la modella si sono riappacificati per il bene di Carlos. In una lunga confessione al magazine di Alfonso Signorini, la prima dopo l’uscita dal carcere, Corona ha parlato del figlio e del rapporto con l’ex moglie.

“Ha un quoziente intellettivo sopra la media – ha raccontato -, ama la conoscenza ed è in grado di parlare di qualsiasi argomento. Mi ha salvato da me stesso perché mi ha dato stabilità, ho bisogno di lui per stare bene così come lui ha bisogno di me. Mi consiglia, mi controlla, mi fa stare nelle regole.”

Corona ha poi parlato delle storie d’amore vissute con Nina Moric e Belen Rodriguez. “Non ho mai capito se le amassi veramente perché, nella mia visione malata, erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso”, ha ammesso. Senza risparmiare nemmeno le altre ex. “Ho costruito un progetto mediatico”, ha detto di Silvia Provvedi, mente su Zoe Cristofoli ha aggiunto “nonostante 5 anni sui social è finita sui giornali dopo una settimana con me”. L’ex re dei paparazzi ha ricordato anche il flirt con Asia Argento: “Non se ne parlava più prima che stesse con me”.

La risposta di Nina Moric all’intervista è arrivata su Instagram dove la modella ha replicato alle domande dei fan, commentando le dichiarazioni dell’ex. “Ma lui non ama nemmeno se stesso – ha detto -, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo per lui perché alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso”.

“Penso solo a Carlos, il resto è pura finzione – ha aggiunto Nina -. Ora abbiamo smesso di fingere ed ecco perché sotto al mio ultimo post ho scritto ‘il silenzio fa paura’. Se solo potessi parlare aprirei un vaso di pandora. Ma non voglio dilungarmi e alla fine gli voglio bene, solo che soffre di un delirio di onnipotenza”.