Nina Moric felice su Instagram: la foto del tenero bacio con il nuovo fidanzato

Nella vita di Nina Moric è tornato il sereno: la splendida modella, che ha da poco compiuto 44 anni ricevendo degli auguri dolcissimi da parte dell’ex marito Fabrizio Corona e del figlio Carlos Maria, sta infatti vivendo un periodo all’insegna del romanticismo con il nuovo fidanzato.

Su di lui, per un po’, si è saputo pochissimo. Tra il profilo Instagram privato e le scarse informazioni fornite dalla Moric, i fan sono rimasti con tante domande fino a quando, confessandosi nel corso di un’intervista, la modella ha svelato l’identità del nuovo amore: il suo nome è Vincenzo Chirico ed è un imprenditore napoletano che vive a Montecarlo. Il primo incontro tra loro è avvenuto, come rivelato dalla Moric stessa, in occasione di una cena tra amici.

Le foto di coppia, corredate di caption che parlano di passione e felicità, hanno iniziato a fare la loro comparsa sul profilo Instagram della Moric, che si è lasciata da poco alle spalle il doloroso epilogo della rottura con Luigi Mario Favoloso, all’inizio del mese di giugno.

Non sono mancate le Stories e, tornando agli scatti, l’istantanea di un bacio, foto accompagnata da una frase che racchiude un mondo. “Be happy, it drives people crazy“: sii felice, fa impazzire le persone.

Con queste parole Nina Moric ha corredato una foto che la vede baciare teneramente il fidanzato, con sullo sfondo la magia di una delle località turistiche italiane più belle, ossia Positano. Il post è stato accolto da numerosi like e commenti.

Diversi follower hanno fatto i complimenti alla top model e showgirl per le Stories che la vedono in compagnia del suo Vincenzo, augurandole di vivere con serenità questa nuova parentesi della sua vita che, come poco fa evidenziato, arriva dopo un periodo tutto tranne che facile.

Ai follower più attenti non sono sfuggiti sia il like sia il commento di Asia Argento. “Love is all love is you”: con questa frase, la ex di Fabrizio Corona ha supportato la Moric in un momento a dir poco speciale della sua vita, in cui sfoggia un sorriso e una tranquillità che le mancavano da tempo.