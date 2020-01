Nina Moric, l’ex scomparso da 10 giorni. Lei si sfoga su Instagram

editato in: da

Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso da dieci giorni. A svelarlo alcuni amici secondo cui l’imprenditore sarebbe sparito da Torre del Greco, suo paese d’origine, senza documenti, facendo preoccupare i suoi cari tanto che, come si legge in un comunicato, la madre si sarebbe rivolta ai carabinieri.

A dare per primo la notizia è stato il paparazzo Alex Fiumara, che ha pubblicato sui suoi profili social un lungo comunicato per chiedere aiuto. “Attenzione – si legge -: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco ( Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse – scrive l’amico di Favoloso – mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia , idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente”.

Classe 1988, Luigi Mario Favoloso è originario di Torre del Greco, ma per diversi anni ha vissuto in Svezia. Possiede una ditta import/export e fa il modello. Il primo incontro con Nina Moric era avvenuto nel 2014 a Milano, dopo l’addio burrascoso a Fabrizio Corona. I rapporti fra l’ex marito della modella e l’imprenditore non sono mai stati buoni, con scontri spesso molto accesi. Nel 2018 Favoloso era entrato nella casa del Grande Fratello e, dopo una discussione, Nina aveva deciso di mettere fine alla loro relazione.

In seguito Luigi Mario aveva provato più volte a riconquistare l’ex e di recente la coppia aveva organizzato un viaggio in Africa insieme a Carlos Maria, figlio di Nina. Dopo che la notizia della scomparsa dell’imprenditore ha iniziato a diffondersi, la Moric ha pubblicato nelle Stories un messaggio di sfogo in cui sembra rivolgersi proprio a lui. “Volevo ricordarvi – ha scritto -. Che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”.