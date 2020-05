Nina Moric interrompe la diretta Instagram del figlio Carlos e si sfoga

editato in: da

Nina Moric: vita, amori, fidanzati e cambi di look

Nina Moric interrompe la diretta del figlio Carlos e si infuria con i follower. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona è stata costretta, ancora una volta, a difendere il 17enne dagli haters. Sensibile e appassionato di filosofia, Carlos è legatissimo a entrambi i genitori e ha un animo molto gentile che si adatta poco alla violenza verbale che spesso circola sui social.

Cosa è accaduto? Carlos aveva deciso di realizzare una diretta su Instagram dal profilo della madre, chiacchierando un po’ con i followers. Se alcuni hanno gradito l’iniziativa, altri si sono scagliati contro il ragazzo, insultandolo e prendendolo in giro. Una situazione che ha fatto infuriare Nina Moric e l’ha costretta a intervenire. L’ex di Fabrizio Corona ha prontamente bloccato la diretta e ha cancellato i video del figlio.

“Ma cosa ti dicono, basta così”, ha tuonato Nina, mentre Carlos continuava a parlare delle sue passioni e a rispondere in modo molto pacato ed educato agli utenti che commentavano. Poco dopo la Moric si è sfogata su Instagram, difendendo il figlio. “Lui ha un pensiero molto profondo quando si parla di filosofia e di matematica – ha detto -. Sono entrate delle persone, fake sicuramente, e senza un minimo di onorabilità verso il prossimo e nei confronti di un ragazzino di 17 anni che rispondeva con la massima educazione”.

La modella si è poi rivolta agli haters. “Fossi in voi mi vergognerei, che miserabili che siete – ha tuonato -. Ringrazio le brave persone che hanno partecipato. La diretta è stata cancellata e non ci sarà mai più”. Carlos è un ragazzo molto sensibile e ha uno splendido legame con i genitori.

Di recente Nina Moric e Fabrizio Corona si sono riavvicinati, ritrovando la serenità dopo anni di battaglie legali. L’ex re dei paparazzi su Instagram, in occasione del suo compleanno, aveva postato un video in cui spegneva le candeline sulla torta insieme all’ex moglie e al figlio in un’atmosfera rilassata e di amore. “Io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta – aveva scritto l’ex re dei paparazzi -, mia moglie e mio figlio”.