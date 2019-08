Nina Moric pensa a Corona: su Instagram la dedica commovente

editato in: da

Nina Moric commuove i follower il giorno del compleanno del figlio Carlos con una dedica commovente per Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi è ancora in carcere, dove resterà, per volere dei giudici, sino al 2023. La situazione è piuttosto difficile, soprattutto per Carlos che è sempre stato molto legato al padre. Per questo in occasione del 17esimo compleanno del figlio, la modella croata ha condiviso un pensiero dedicato proprio a Corona.

Nelle Stories di Instagram, Nina ha postato uno scatto che ritrae Carlos e Fabrizio sorridenti, prima che la situazione precipitasse e che l’imprenditore finisse nuovamente in carcere.

“Ci manchi da morire – ha scritto la Moric – ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani, ma vicini nel cuore”. Dopo la scarcerazione lo scorso anno, Corona è tornato in carcere per aver violato i termini dell’affidamento terapeutico, comparendo in tv e prendendo parte a scandali come quello di Fogli all’Isola dei Famosi.

Il giorno dell’arresto, avvenuto nell’appartamento di Milano, Nina Moric e Carlos erano presenti. La modella e l’adolescente hanno abbracciato Fabrizio prima che fosse portato via e da allora non hanno mai smesso di sostenerlo. Corona da diversi mesi è in silenzio e l’ex moglie rispetta la sua volontà. Non ha mai parlato dell’arresto, nelle interviste e su Instagram, ma questa volta i sentimenti hanno avuto la meglio.

Un amore grande quello fra Fabrizio e Nina, durato dal 2001 al 2014, anno in cui i due hanno deciso di separarsi, non senza rancori, e l’ex re dei paparazzi ha iniziato una relazione con Belen. Nel corso degli anni Corona e la Moric si erano allontanati per riavvicinarsi solo di recente, complice il figlio.

Poco prima di tornare a San Vittore, l’ex re dei paparazzi aveva chiesto e ottenuto l’affidamento condiviso di Carlos. L’ex coppia era apparsa spesso insieme su Instagram tanto che si era parlato persino di un ritorno di fiamma, prontamente smentito da entrambi.