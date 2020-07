Nina Moric dice no al Grande Fratello Vip 5: “Ho già dato con la mia vita privata”

editato in: da

Il Grande Fratello Vip 4 ha riscosso un grande successo di pubblico e ha cambiato la vita di diversi concorrenti (basti pensare alla storia tra Paolo Ciavarro, recentemente ospite di Diaco assieme alla madre Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia).

In attesa del ritorno del reality, si parla ovviamente dei possibili concorrenti della quinta edizione e dei ‘no’ illustri. Tra questi, spicca il rifiuto di Nina Moric. La splendida modella croata, che sta vivendo un periodo speciale grazie al nuovo fidanzato Vincenzo Chirico, nel corso di un’intervista a Nuovo TV ha spiegato perché non entrerebbe mai nel loft di Cinecittà nelle vesti di concorrente (ha varcato la porta rossa di Mediaset nel 2018, ma per parlare con l’allora compagno Luigi Mario Favoloso, ai tempi inquilino della casa).

Vuoi o non vuoi, stando dentro quelle mura si parla di gossip e si creano situazioni dalle quali devo disintossicarmi. Il reality è molto divertente e lo guarderò sicuramente, ma non mi sento di partecipare perché ho già dato con la mia vita privata.

Queste le parole di Nina Moric, che ha stroncato sul nascere i gossip relativi al suo ingresso nel cast del prossimo Grande Fratello Vip, che non vedrà Simona Ventura affiancare Alfonso Signorini, ancora una volta alla guida del reality dopo lo straordinario debutto della scorsa edizione (i rumors in merito alla co-conduzione della futura moglie di Giovanni Terzi sono stati smentiti da lei stessa).

Tornando alla Moric, è il caso di dire che, dopo l’esposizione mediatica successiva alla burrascosa rottura con Luigi Mario Favoloso, la sua vita sembra davvero cambiata e ricca di serenità. La splendida modella croata ha recentemente compiuto 44 anni e ha ricevuto gli auguri speciali dell’ex marito Fabrizio Corona, con il quale i rapporti paiono molto meno tesi rispetto al passato, e dell’amatissimo figlio Carlos Maria, che a giorni diventerà maggiorenne.

Poi c’è Vincenzo, conosciuto a una cena tra amici e, dopo qualche settimana di mistero, spesso protagonista delle sue Stories di Instagram. Se, a quanto pare, non ci sarà l’ingresso nella casa più spiata d’Italia per la bellissima modella e showgirl, il futuro appare comunque promettente e all’insegna della felicità.