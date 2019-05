Nina Moric contro il bullismo della chirurgia estetica, il post su Instagram

editato in: da

In risposta alle recenti critiche all’abuso del ricorso al bisturi, Nina Moric pubblica un post su Instagram in cui dichiara ufficialmente di non aver mai fatto uso della chirurgia estetica.

L’ex moglie di Fabrizio Corona, dopo i duri attacchi rivoltegli dal programma satirico Striscia la notizia, ha infatti pubblicato una sua foto risalente al 1994, accompagnata da un lungo messaggio rivolto a followers e giornalisti. “1994. Ero soltanto una semplice ragazza con mille sogni, ma vi posso assicurare che fare la modella non era uno di questi. Non ho mai cercato la fama; successo o diventare “famosa”. Ma loro hanno trovato me…Lasciai la mia adorata Croazia per scoprire il mondo…si quel mondo che tutte le ragazze carine sognavano. Io no, volevo soltanto andarmene da una realtà molto crudele così accettai di fare la modella“, così Nina Moric comincia il racconto della sua gioventù difficile e dolorosa, che l’ha portata lontana dalla sua terra natale, alla ricerca di felicità ed ogni genere di occasioni da cogliere.

E a chi l’ha accusata di essere ricorsa troppo spesso al bisturi per avere successo nel mondo della moda e dello spettacolo, la modella croata ha risposto così: “Oggi ho pubblicato nelle storie la prova di non aver mai fatto interventi di chirurgia plastica, estetica sì, quando per un abuso di acido ialuronico mi ero gonfiata, quasi di proposito, per togliere ogni traccia della mia bellezza. Alla fine ho capito che questo gioco perverso (lo chiamerei autoflagellazione) danneggiava solo me. Sei anni fa ho tolto ogni traccia di quella sostanza e finalmente sono tornata io; più grande d’età, ma sempre io. Questo bullismo sulla chirurgia deve finire. Posso anche riderci sopra una, due, anche tre volte, ma poi diventa pesante. Tanto so già che mi avete presa di mira, ma almeno fatelo bene; avete scelto la persona sbagliata. Buonanotte“.

In questo modo, la Moric ha ammesso di essere una bellezza naturale, in nulla e per nulla compromessa dalla chirurgia estetica. E per rispondere alle dure critiche dei giornalisti, l’ex di Corona ha pubblicato alcune storie di Instagram in cui viene visitata da un chirurgo plastico, che ha ufficialmente dichiarato: “Nina ha degli zigomi naturali, che non sono rifatti. Lei ha un osso zigomatico molto prorompente“. Lo stesso medico ha poi risposto a chi ha accusato la modella di essere ricorsa ad un rinoplastica, ammettendo che “il naso di Nina ha dei difetti strutturali, in quanto ha le narici diverse tra loro. Se avesse rifatto il naso, lo avrebbe perfetto“.

Insomma, Nina Moric sarebbe bella naturalmente a tutti gli effetti. Eppure tutti ricordano la modella croata entrare nella casa del Grande Fratello per parlare con il compagno Luigi Favoloso, e mostrarsi al pubblico con un’aspetto del tutto nuovo, che le è valso centinaia di accuse di essere ricorsa in maniera smodata alla chirurgia estetica. Ma, a quanto pare, non è così. Eppure l’aspetto della modella sembra essere cambiato, da cosa dipenderà?