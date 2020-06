Nina Moric confessa: “Sono orgogliosa di Fabrizio Corona”

editato in: da

Nina Moric: vita, amori, fidanzati e cambi di look

Nina Moric ha un nuovo compagno, ma il legame con Fabrizio Corona continua ad essere indissolubile. Era il 2001 quando la modella e l’allora re dei paparazzi si giurarono amore eterno. Da allora è trascorso molto tempo, non formano più una coppia, ma sono comunque legati dall’amore per Carlos, il loro unico figlio, e dal rispetto reciproco. Nina non ha mai abbandonato Fabrizio, nemmeno durante il periodo più buio della sua vita, mentre lui l’ha sostenuta nella sua battaglia contro l’ex Luigi Mario Favoloso.

Oggi Nina ha ritrovato l’amore, nonostante ciò non dimentica Fabrizio, come ha rivelato lei stessa nelle Stories di Instagram. “Carlos sta passando del tempo con suo padre. Giusto che sia così – ha detto la Moric, svelando che presto partirà per le vacanze con il figlio -, purtroppo Fabrizio non ci potrà essere”. La modella ha spiegato ai follower che, dopo tanti anni, Corona e Carlos sono riusciti a costruire un ottimo rapporto e sono legatissimi grazie a una “sintonia tra maschi”. “Sono innamorati persi l’uno dell’altro – ha raccontato lei -. Sono orgogliosa di Fabrizio. Un grande e meraviglioso padre […] Vi amo tutti e due alla follia”.

Un affetto, quello di Nina nei confronti di Corona, ampiamente ricambiato. Qualche tempo fa, ospite di Verissimo, Fabrizio aveva parlato del suo amore per la modella e del loro rapporto particolare. “Io penso che con il tempo l’amore cambia – aveva svelato l’ex re dei paparazzi a Silvia Toffanin – e poi ha ragione lei quando dice che se un giorno dovessimo provare a ritornare insieme non durerebbe tanto. Io penso che l’amore si trasforma in qualcosa di diverso. Per Nina provo un bene particolare che è un bene affettivo di protezione, per lei provo un bene che va oltre ogni cosa. Ma noi possiamo stare 3-4-5 mesi senza sentirci però il bene che provo verso di lei è immenso, unico”.

Attualmente Nina è legata a un uomo misterioso che ha mostrato su Instagram, mentre l’ex marito è ancora single dopo la fine della storia con Silvia Provvedi (oggi mamma di Nicole) e, in seguito, il brevissimo flirt con Asia Argento.