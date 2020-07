Nina Moric, la tenera dedica di Fabrizio Corona e Carlos Maria per il suo compleanno

editato in: da

La felicità è una cosa meravigliosa, specie se chi la trova l’ha rincorsa per moltissimo tempo. Per questo motivo è bello, anzi, bellissimo vedere la felicità di Nina Moric, che inesorabilmente e con resilienza sta rinascendo. E nel giorno del suo compleanno, questa rinascita è sottolineata da due persone importantissime per lei: l’ex marito Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria.

Per chi non lo sapesse, la Moric ha vissuto degli anni piuttosto complessi. Una serie di storie d’amore sbagliate l’hanno resa sempre più fragile e nell’ultimo anno ha fatto molto discutere la sua relazione con Luigi Mario Favoloso. I due all’inizio sembravano davvero affiatati, ma la scomparsa di Favoloso ha dato vita a un lungo caso mediatico, dibattuto soprattutto nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, Live.

La Moric appariva sempre più provata, fino a quando non si è completamente distaccata dalla vicenda, allontanandosi da chi l’aveva ferita e riavvicinandosi a Fabrizio Corona, anche lui tornato a vivere dopo un periodo molto difficile. I due, però, non si sono legati sentimentalmente: sono tornati innanzitutto a essere due genitori affiatati per Carlos Maria, il figlio avuto insieme.

Poi, sono tornati amici e complici: entrambi hanno speso parole tenere l’uno vero l’altra e, addirittura, la Nina Moric si è definita orgogliosa di Corona. Adesso, la Moric sembra aver trovato la sua dimensione: ha un nuovo amore e una vita felice. E a confermarlo sono gli auguri di Fabrizio e Carlos, che iniziano così:

È mezzanotte, è il 22 luglio ed è il compleanno della Tuza. E qui io e Carlos Maria ti facciamo questo videomessaggio per dirti che sei una donna in gamba, meravigliosa, che ha avuto una vita molto difficile e che però ora, da sola, con la sua determinazione e la sua costanza è felice.

Complimenti che toccano il cuore, specie considerando che vengono da due persone che condividono con lei ogni giorno: come emerge dalle stories, Carlos si divide tra la casa della madre e dal padre e i suoi genitori sono in perenne contatto telefonico. Il soprannome “tuzi” o “tuza” è usato affettuosamente anche da Fabrizio, nelle videochiamate e nei messaggi. Il messaggio viene completato da un:

Ti vogliamo un bene infinito e ti auguriamo tanta gioia, tanta felicità. Anzi, ti amiamo.

La dedica di Fabrizio e Carlos è una perla che, sicuramente, la Moric merita dopo tanta sofferenza. E noi non possiamo che unirci ai loro auguri.