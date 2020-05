“Perché il sedere della Muti prende più like di un bimbo che muore di fame?”

Nike Rivelli ha fatto della provocazione social il suo lavoro quotidiano. Fregandosene di moralisti e denigratori, la figlia di Ornella Muti da anni posta sue foto nuda o in abbigliamento minimal, alla prese con posizioni di yoga estreme, mise ambigue e ricche di doppi sensi.

La sua è volutamente una provocazione, come ha più volte esplicitamente detto ed è stato anche sottolineato da sua mamma nelle interviste. Ultimamente però, i suoi post non suscitano più il clamore di un tempo: forse anche la sua nudità è diventata normalità. Gli unici che continuano ad esprimere dissenso sono gli haters.

Nike, stufa di questo odio social, e forse alla ricerca di nuova attenzione, ha lanciato l’ennesima provocazione, postando sul suo account Instagram una foto di sua mamma in lingerie, ancora bellissima a 65 anni, e scrivendo a commento queste parole:

Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. 🙆🏻‍♀️🙄🧐🙈🙄🙄🙄🙄Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore.. com’è possibile che un culo, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti @ornellamuti #ornellamuti .. possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame.? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile.. mentre sul culo, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale… Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel 👍🏼❣️. Wow! #incredibile! #amazing #assurdo #photo #copyright ©️copyright #foto #naikerivelli