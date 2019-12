Nicoletta Romanoff si sposa di nuovo: nozze bis con Federico Alverà

editato in: da

Nicoletta Romanoff e Federico Alverà si sono sposati di nuovo. Pochi giorni dopo le nozze celebrate in Italia, i due innamorati si sono giurati amore eterno alle Maldive durante la luna di miele. Una cerimonia romantica e molto intima, celebrata in riva al mare e documentata su Instagram dall’attrice, che ha raccontato emozionata il suo secondo “sì”.

“Il mio due volte marito”, ha scritto divertita Nicoletta sui social, pubblicando uno scatto in cui bacia Federico Alverà in riva al mare. Lo scorso 23 novembre i due si erano giurati amore eterno in Toscana, in una location bucolica, immersi nel verde. Per l’occasione l’attrice aveva scelto un abito da sposa molto romantico e una coroncina di fiori in stile country chic.

Dopo la cerimonia la coppia è volata alle Maldive e al Diamonds Thudufushi ha deciso di rivivere quell’emozione. Nel resort di lusso, Nicoletta e Federico si sono bagnati i piedi nell’Oceano e sono diventati marito e moglie per la seconda volta. Negli scatti la Romanoff indossa una semplice veste bianca e una coroncina con frangipani, identica al bouquet. Entrambi sono a piedi scalzi e molto felici.

Un matrimonio, quello fra l’allenatore di rugby e l’erede dei Romanoff, arrivata dopo la nascita di Anna. La piccola, nata un anno e mezzo fa, è la quarta figlia di Nicoletta. Nove anni fa infatti ha avuto Maria, frutto dell’amore per il collega Giorgio Pasotti. A completare la famiglia allargata ci sono Francesco e Gabriele, che hanno rispettivamente 20 e 19 anni, avuti da Federico Scardamaglia.

“Per un figlio maschio, è già difficile accettare che la mamma sia anche una donna – aveva raccontato Nicoletta qualche tempo fa al Corriere della Sera -, ma lo è molto di più accettare che sia anche un’attrice e un’attrice giovane. Quando sto con loro non mi rendo conto della mia fisicità. Francesco e Gabriele sono grossi, massicci, fanno rugby, ma sono i miei figli. Mia nonna Sveva dice sempre, non ti posso vedere… Tu, la mia nipotina, che sgridi questi giganti con il dito alzato come una bambina!”.