Morto l’attore Nick Cordero, dopo 95 giorni di lotta contro il Covid

Non ce l’ha fatta Nick Cordero, la star di Broadway che da mesi lottava contro il Covid. Era ricoverato in terapia intensiva presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles da 95 giorni, avevano anche tentato in extremis di salvargli la vita amputandogli una gamba, ma l’attore 41enne è morto ieri a soli 41 anni. A darne notizia è il New York Times, che riporta anche il messaggio d’addio della moglie, Amanda Kloots.

“Il mio caro marito è morto questa mattina”, l’annuncio della donna, ora sola con il figlio Elvis di appena un anno. La donna non ha espressamente citato la causa del decesso, ma Cordero è stato ricoverato in ospedale per oltre tre mesi dopo aver contratto il Coronavirus.