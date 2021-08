Netflix, serie tv e film in uscita ad agosto

editato in: da

Agosto chiama ferie, ma Netflix rimane attivo – come nel resto dell’anno – con grandi novità tra film e serie TV. I nuovi titoli sono disponibili per tutti gli abbonati, che possono così scegliere tra serie originali e classici. Il catalogo è destinato ad ampliarsi con nuovi contenuti e, tra questi, c’è anche C’era una volta a Hollywood.

Lo Sciame, Beckett e The Kissin Booth 3 sono i film scelti per la lista di original della nuova mandata di Netflix, mentre tra le serie TV si attende il debutto di Post Mortem e Clickbait, oltre ad Al Nuovo Gusto di Ciliegia. Nonostante il periodo estivo, quindi, la piattaforma di streaming non si ferma e propone un catalogo rinnovato tra film e serie TV.

Netflix, i film in uscita ad agosto 2021

Tra le più attese, come abbiamo già detto, c’è C’Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino, disponibile in streaming dal 1° agosto. Non mancano gli original, che spaziano anche nel campo degli approfondimenti con una lunga serie di documentari.

Da tenere d’occhio Lo Sciame, film di produzione francese al debutto sulla piattaforma, ma anche Beckett, con protagonista John David Washington. Da turista americano in Grecia, si ritrova coinvolto in un complotto politico dal quale deve assolutamente fuggire dopo un brutto incidente di cui è rimasto vittima.

Per le amanti di Jason Momoa, idolo di Game of Thrones e di Aquaman, c’è Sweet Girl. Qui, si può vedere un Momoa inedito che si batte per vendicare la morte della moglie e incastrare i responsabili. Nel frattempo, non può perdere di vista la figlia che vuole proteggere a tutti i costi.

Per la fine di agosto, invece, è attesa l’uscita di He’s All That, altro original di grande pregio che ricalca la trama di Kiss Me del 1999. La storia è riscritta in chiave moderna, con la vita di un’influencer – interpretata da Addison Rae – che cerca di cambiare la vita di un giovane sventurato in cerca di popolarità.

FILM ORIGINAL AGOSTO 2021: ’76 (4); Lo Sciame (6); Vivo (6); La Dea D’asfalto (11); The Kissing Booth 3 (11); Beckett (13); Diario Segreto Di Un Viaggio A New York (18); Isola Nera (18); Sweet Girl (20); He’s All That (27).

FILM AGOSTO 2021 – C’era Una Volta A… Hollywood (1); Grace – Posseduta (1); I Gladiatori Della Strada (1); Our Ladies (1); Salt (1); Sherlock Gnomes (1); Stealth – Arma Suprema (1); Time And Tide – Controcorrente (1); Aftermath – Orrori Dal Passato (4); Inspekcja (4); The Old Ways (5); Quam’s Money (6); First Reformed – La Creazione A Rischio (9); Mia Moglie Per Finta (20).

Netflix, le serie in uscita ad agosto 2021

Sul fronte serie TV, si segue la scia del thriller che ha appassionato tutti gli abbonati a luglio 2021. Si fa ancora scorpacciata di original, con Hit & Run ma anche con Il Suo Regno, che narra la scalata di un pastore alla presidenza dell’Argentina, dopo il tragico assassinio del candidato politico di punta.

Drammatica anche Al Nuovo Gusto di Ciliegia – ambientata negli anni ’90, ma anche Post Mortem, la cui trama è racchiusa tutta nel titolo. Ad agosto 2021 ritroviamo anche l’amatissima Sandra Oh di Grey’s Anatomy nei panni di una goffa professoressa universitaria in La Direttrice.

SERIE TV ORIGINAL AGOSTO 2021 – Control Z, Stagione 2 (4); Hit & Run, Stagione 1 (6);

Navarasa, Stagione 1 (6); Alrawabi School For Girls, Miniserie (12); Al Nuovo Gusto Di Ciliegia (13); Il Suo Regno, Stagione 1 (13); Svaniti Nel Nulla, Miniserie (13); Valeria, Stagione 2 (13); The Defeated, Stagione 1 (18); La Direttrice, Stagione 1 (20); Separati Insieme, Stagione 1 (20); Clickbait, Miniserie (25); Post Mortem – Nessuno Muore A Skarnes, Stagione 1 (25) e La Famiglia Mckellan, Stagione 4 (26).

SERIE TV AGOSTO 2021 – I Need Romance, Stagione 1 (10).