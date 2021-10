Cosa vedere su Netflix a novembre 2021: novità e uscite

Novembre sarà un mese pieno di novità per tutti gli appassionati di Netflix. Nessun timore, insomma, per il gran freddo in arrivo, anche in casa ci sarà modo di intrattenersi, di emozionarsi, di divertirsi e scoprire nuove curiosità. Tra film, serie tv e documentari che andranno ad arricchire il catalogo del prossimo mese, infatti, ci sarà possibilità di scelta per tutti i gusti.

Film

Ampia selezione per quanto riguarda i film in arrivo a Novembre. Si parte il primo giorno del mese con Man in Black II, per poi proseguire con The Harder They Fall, un film western. Tra gli originali Netflix, ci saranno Yara, tratto da una nota storia di cronaca, Love hard, commedia romantica e Red Notice, un crime che terrà incollati i telespettatori allo schermo.

Buone notizie anche per chi avverte il Natale ancora troppo lontano: Un castello per Natale e Natale con il Babbo aiuteranno ad aspettare il 25 dicembre con il sorriso. Attesissimi, poi, anche Jumanji: The Next Level, Mi chiamo Francesco Totti, Piccole Donne e Bohemian Rhapsody.

Serie Tv

Dopo il successo di Squid Game, Netflix non è certo intenzionato a deludere e ad annoiare i suoi abbonati. A novembre saranno tante, tantissime, le novità in arrivo anche per gli appassionati di serie tv. La più attesa, forse, è quella scritta da Michele Rech, meglio noto come Zerocalcare, dal titolo Strappare Lungo i Bordi. Si tratta di 6 episodi, disponibili dal 17 novembre.

Per gli appassionati di crime che vogliono restare con il fiato sospeso, dal 5 novembre sarà disponibile The Unlikely Murderer, che ruota intorno all’omicidio del primo ministro svedese Olof Palme. Per gli amanti dell’horror Hellbound, con i suoi eventi soprannaturali spaventosi, sarà imperdibile. Degno di nota anche Cowboy Bebop, un thriller fantascientifico. Da non dimenticare, poi, la terza e ultima stagione di Narcos: Messico 3, che sarà disponibile a partire dal 5 novembre con dieci episodi che porteranno a conclusione la fortunata serie tv prodotta da Netflix.

Infine, spazio anche ai documentari con la seconda stagione di Tiger King. Insomma, non vi è alcun dubbio: per gli abbonati Netflix ce n’è veramente per tutti i gusti. Non resta che scegliere tra le numerose proposte e godersi un novembre all’insegna di film e serie-tv.