Netflix, cosa guardare a luglio 2021: le nuove uscite

È arrivata l’estate, ma Netflix non va in vacanza! Il mese di luglio si rivela pieno di gradite sorprese per gli abbonati della piattaforma streaming, con un catalogo ricco di film (originali e non) e serie tv per tutti i gusti. Divano, aria condizionata e piacevoli momenti per grandi e piccini: ecco i nuovi arrivi di luglio 2021 su Netflix.

Netflix, le serie tv di luglio 2021

Per gli amanti delle serie tv il mese di luglio si apre col botto. Dopo il trionfo di Ciro Priello in casa Amazon, i The Jackal sbarcano su Netflix con Generazione 56K, disponibile dal 1 luglio. Il gruppo comico che ha conquistato il web con i suoi esilaranti video su YouTube fa il grande salto e propone la sua prima serie tv: un tuffo nei nostalgici anni Novanta, quando Internet era ai primordi e da casa ci si connetteva con il caro, vecchio modem 56K appunto, messo a confronto con i giorni nostri. A legare queste due “ere” la storia dei due protagonisti che si conoscono da piccoli, per poi innamorarsi da adulti.

Sempre il 1 luglio debutta su Netflix Young Royals, la serie tv svedese che accende i riflettori sulla casa reale di Svezia. Protagonista è il giovane Principe Wilhelm, interpretato da Edvin Ryding, futuro erede della corona appena approdato nel prestigioso collegio Hillerska, dove inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore, lontano dagli obblighi reali.

Dalla Spagna arriva a luglio una nuova serie originale Netflix, ambientata nella Madrid del 1720. La cuoca di Castamar è un viaggio indietro nel tempo, basato sull’omonimo romanzo di Fernando J. Múñez, che racconta la storia di una giovane cuoca che attira le attenzioni di un nobile Duca.

Oltre alle novità, Netflix propone per il mese di luglio anche le nuove stagioni di serie che hanno raccolto un grande successo di pubblico come Atypical, creatura di Robia Rashid che giunge alla quarta e ultima stagione. Il protagonista Sam, ragazzo con la Sindrome di Asperger, deve prendere delle importanti decisioni che coinvolgeranno anche la famiglia. In arrivo anche la quinta stagione di Legends of Tomorrow, basata su un gruppo di personaggi della DC Comics, la seconda stagione di Non ho mai…, incentrata sulle vicende dell’adolescente Devi Vishwakumar, e la seconda stagione di Cat People, la docu-serie che ha spopolato in tutto il mondo esplorando a 360 gradi l’amore per i gatti.

Netflix, i film di luglio 2021

Non solo serie tv, Netflix per il mese di luglio 2021 non ha dimenticato gli amanti dei film e il catalogo si rinnova con alcune novità, ma soprattutto con alcuni grandi classici che saranno un vero e proprio tuffo nei ricordi. A cominciare da The Legend of Zorro, film del 2005 in cui un giovane e affascinante Antonio Banderas interpreta l’eroe mascherato al fianco della seducente Catherine Zeta-Jones.

In catalogo arriva anche Labyrinth – Dove tutto è possibile, il film fantastico del 1986 che vede per protagonista l’iconico David Bowie nei panni del re dei Goblin. Un vero gioiello del cinema in cui interagiscono personaggi in carne e ossa e pupazzi, da godersi insieme alla famiglia e perfetto per i bambini che ancora non lo hanno visto.

Se vi piacciono i film ad alto tasso di emozioni e sentimenti, non potete perdervi L’ultima lettera d’amore, in uscita il 23 luglio. Basato sull’omonimo romanzo di Jojo Moyes, il film con Shailene Woodley e Felicity Jones racconta la storia di Ellie, un’ambiziosa giornalista che scopre per caso una serie di lettere d’amore segrete risalenti agli anni Sessanta. Delle lettere proibite, che rivelano una travolgente storia d’amore su cui Ellie ha tutta l’intenzione di indagare.

Spazio anche al cinema italiano con due titoli d’eccezione. Da luglio sono disponibili la commedia In vacanza su Marte, film del 2020 diretto da Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi e Milena Vukotic, e Croce e Delizia, un delicato racconto a tema LGBT con gli attori Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano.

Per il mese di luglio Netflix ha pensato di dare ampio spazio al genere thriller e horror, per un’estate all’insegna del brivido. Troverete in catalogo dei grandi classici come i film della trilogia horror Fear Street di Leigh Janiak, tratta dai bestseller di R.L. Stine. In catalogo anche Turistas (2006), che racconta la vicenda di un gruppo di giovani in vacanza che si ritrova costretto a lottare contro un oscuro segreto, e – dulcis in fundo – il film cult Non aprite quella porta del 1974, diretto da Tobe Hooper e capostipite indiscusso del cinema horror indipendente e a basso costo. Se ancora non lo avete visto, Netflix propone a luglio anche Leatherface – Il massacro ha inizio (2017), prequel del capolavoro di Hooper.

